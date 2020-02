Intel Extreme Masters 2020 bez publiczności

Wygląda na to, że stanie się to co wisiało już w powietrzu od kilku dni z powodu rozprzestrzeniającego się zagrożenia koronawirusem. Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek wydał zakaz udziału publiczności w rozpoczynającym się jutro turnieju Intel Extreme Masters 2020. Na mniej niż 16 godzin przez otwarciem bram katowickiego „Spodka” wydano zakaz wstępu dla publiczności, z których lwia część już dawno temu wykupiła wejściówki, zarezerwowała noclegi i liczyła na 3 dni wielkich emocji.

Wojewoda Śląski zakazał udziału publiczności w Intel Extreme Masters #KATOWICE #ŚLĄSKIE — Śląski Urząd Wojew. (@SlaskiUW) February 27, 2020

W tej chwili nie mamy żadnych dodatkowych informacji poza wiadomością opublikowaną na Twitterze. Organizatorzy wydarzenia nie wydali jeszcze żadnego komunikatu i nie jest wykluczone, że dla nich ta informacja jest tak samo zaskakująca jak dla wszystkich fanów e-sportu. Jak tylko uda nam się poznać więcej szczegółów to uzupełnimy wpis.

20:15 – Oświadczenie ESL

W wydanym oświadczeniu organizacji ESL możemy przeczytać:

W związku z dynamicznymi zmianami globalnej sytuacji zdrowotnej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i odwiedzającym region, Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek wydał decyzję o wycofaniu zgody wydanej dla ESL na zorganizowanie imprezy masowej w Katowicach. Z tego powodu Intel Extreme Masters Katowice 2020 odbędzie się bez udziału publiczności.

ESL szanuje decyzję lokalnych władz i obecnie pracuje nad dotarciem do wszystkich posiadaczy biletów, gości i mediów. Pieniądze za bilety zostaną w całości zwrócone. Turniej zostanie przeprowadzony i wyemitowany zgodnie z planem, ale na miejscu nie będzie żadnych dodatkowych gości. Jest nam z tego powodu bardzo przykro, zarówno ze względu na fanów jak i graczy.

20:30 – Co z Expo na IEM?

Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się, że targi Expo stoją pod znakiem zapytania. Część wystawców odwołuje planowane wcześniej imprezy. Można założyć, że zakaz wojewody obejmuje bowiem również uczestnictwo w samych targach. W takim przypadku bez zwiedzających nie mają one większego sensu.

21:00 – Oświadczenie Biura Prasowego ESL:

Szanowni Państwo,

O godzinie 19:45 otrzymaliśmy informację od Przedstawicieli Województwa Śląskiego o cofnięciu pozwolenia na organizację wydarzenia masowego. Do tego momentu posiadaliśmy prawnie wiążącą decyzję, zezwalającą na organizację imprezy, która w ciągu ostatnich kilku dni była wielokrotnie potwierdzana. Ostatni raz pozytywna opinia poświadczona była kilka godzin temu.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał decyzję o anulowaniu zgody na organizację imprezy masowej w Katowicach. W związku z zaistniałą sytuacją, Intel Extreme Masters Katowice 2020 odbędzie się bez publiczności. Firma ESL szanuje i rozumie decyzję Wojewody oraz powody jej wydania i obecnie pracuje nad dotarciem do posiadaczy biletów, gości i mediów. Całkowity koszt zakupionych biletów będzie zwrócony. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z planem bez udziału publiczności oraz transmitowany w Internecie i w telewizji.

Prasa akredytowana na wydarzenie w dalszym ciągu będzie miała możliwość wykonywania swoich obowiązków na terenie IEM. Podjęta decyzja dotyczy tylko i wyłącznie odwiedzających, którzy uczestniczyliby w imprezie jako goście. Prasa będzie posiadała dostęp do terenu wydarzenia oraz press roomu.

Z poważaniem

Biuro Prasowe ESL