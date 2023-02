Temat zakończenia produkcji F/A-18 wisiał, nomem omen, w powietrzu od dłuższego czasu. Teraz wszystko wskazuje, że w 2025 r. nastąpi jej definitywny koniec. Boeing ma w portfelu produkcyjnym zakontraktowane jeszcze 8 szt. tego myśliwca dla US Navy.

Kiedyś trzeba skończyć

Boeing planuje wykonać wspomniane samoloty i zamknąć w 2025 r. całą linię. Jedyne co mogłoby przesunąć tę datę na 2027 r., to wygrana w konkursie na samolot hinduskiej marynarki wojennej, w którym jest wciąż brany pod uwagę. Ciekawe swoją drogą, czy chwiejna postawa Indii wobec Rosji tego tematu nie zamknie na politycznym poziomie.

Boeingowi nie ma się co dziwić, F/A-18 nawet w wersji E-F zwanej Super Hornet zestarzał się i nie ma przed sobą żadnych perspektyw. Kroplówkowe zakupy tych maszyn, wymuszane w ostatnich latach przez Kongres, (US Navy chciała zamknąć zakupy dekadę temu) nie rekompensują kosztów blokowania fabryki i ludzi.

Firma liczy, że „odzyskanie” fabryki w St. Louis i sporej liczby wysoko wykwalifikowanej kadry pozwoli rozwinąć produkcję T-7A Red Hawk i F-15EX Eagle II (w którego rozwój Boeing sporo zainwestował) oraz podzespołów dla rynku cywilnego. Zyskać ma też produkcja dronów dla US Navy MQ-25 Stingray oraz nowe programy.

Boeing pozostawi jedną linię produkcyjną i niewielką część personelu, która będzie odpowiedzialna za remonty i ewentualne modyfikacje F/A-18 oraz zbudowanego na jego bazie samolotu walki elektronicznej EA-18G Growler.

F/A-18 Super Hornet

Przez prawie 30 lat produkcji tych maszyn powstało blisko 700 szt. Super Hornetów . Był to podstawowy samolot US Navy, zastąpił w tej roli nie mniej legendarnego F-14 Tomcat. Uczestniczył bojowo w kilku konfliktach m. in. w Iraku, Afganistanie i Syrii.

Ostatnio sławę przyniosła mu... rola w filmie „Top Gun. Maverick”, w którym znów okazał się godnym następcą F-14. Obecnie rozpoczął się proces ich zastępowania przez myśliwce wielozadaniowe 5 generacji F-35C Lightning II, ale ten proces potrwa co najmniej do końca lat 30-tych.