Koniec grania online na Nintendo Wii U i 3DS. Czas pożegnać te konsole

27 marca 2023 roku Nintendo oficjalnie zakończyło działalność sklepów eShop na konsolach Nintendo 3DS oraz Nintendo Wii U. Decyzja ta, choć nieunikniona po ponad 10 latach obecności na rynku i związanych z tym kosztach utrzymania serwerów, spotkała się z mieszanymi reakcjami. Z jednej strony, należy brać pod uwagę naturalny cykl życia technologicznego, z drugiej zaś, liczba wielomilionowych graczy, którzy wciąż korzystali z tych konsol, jest znacząca. Dodatkowo, w październiku zeszłego roku, japońska firma ogłosiła plany dalszych zmian, które budziły obawy wśród społeczności graczy. Według tych planów, rok po zamknięciu eShopów, Nintendo zamierza wyłączyć serwery online, co pozbawi graczy możliwości zabawy wieloosobowej z innymi użytkownikami. I tak się właśnie dzieje.

Koniec usług online na konsolach Nintendo Wii U i Nintendo 3DS. Znamy szczegóły

Na początku kwietnia 2024 r. gra online i inne funkcje wykorzystujące komunikację online zostaną zakończone dla gier na Nintendo 3DS i Wii U. Obejmuje to również grę kooperacyjną online, rankingi internetowe i dystrybucję danych.

- czytaliśmy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na oficjalnych stronach Nintendo oraz w mediach społecznościowych. W grudniu okazało się, że Nintendo wyprzedziło swoje własne plany. Gracze zaczęli zgłaszać problemy z działaniem niektórych gier online na obu platformach. Chcąc grać w swoje ulubione tytuły z innymi użytkownikami, natrafiali na błędy wskazujące na problemy z połączeniem z serwerami - co wyraźnie wskazywało, że Nintendo postanowiło przyspieszyć proces wyłączania obsługi gier online – jednak nie wszystkich. To zmieni się już w tym tygodniu.

We wtorek 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 1:00 czasu polskiego nastąpi wyłączenie rozgrywki sieciowej i innych funkcji wykorzystujących komunikację online w oprogramowaniu Nintendo 3DS i Wii U. Dotyczy to zarówno rozgrywki w trybie współpracy online, rankingów sieciowych, jak i przekazywania danych. Niemniej jednak, firma zapewnia fanów Pokemonów, że pewne funkcje online na tych konsolach będą nadal dla nich dostępne. Mowa tutaj o możliwości korzystania z Pokémon Bank oraz Poké Transporter – narzędzi do przenoszenia stworków do innych gier z serii. Kilka tygodni temu upłynął także termin, w którym osoby posiadające środki w eShopie związane z kontem Nintendo Network ID, mogły je przetransferować do konta Nintendo.

Czas pożegnać Wii U i Nintendo 3DS. Nintendo wyłącza serwery. Co dalej?

Choć na Wii U i Nintendo 3DS wciąż będzie można grać w tytuły single player, tak nie da się ukryć, że to właśnie produkcje oferujące możliwość zabawy online cieszyły się ogromną popularnością na tych obu platformach - w szczególności Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, Super Smash Bros. for Wii U, Mario Kart 7 i Mario Kart 8 i oryginalne Splatoon, które wciąż mają swoją bazę fanów sięgających po stary sprzęt, by zmierzyć się ze znajomymi lub innymi graczami.

Co dalej? Nintendo zaprasza do przesiadki na Nintendo Switch oferujące nowe wersje tych tytułów, przy których bawią się miliony zadowolonych graczy na całym świecie. Nie da się jednak ukryć, że jesteśmy świadkami końca pewnej epoki. Choć Wii U było dość nieudanym produktem, tak 3DS skradł serca ludzi na całym świecie sprzedając się w nakładzie przekraczającym 75 mln egzemplarzy. Natomiast Nintendo Switch, które w tym roku będzie już 7 lat na rynku, ma sprzedaż na poziomie prawie 140 mln sztuk.