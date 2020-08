Koniec dziur, koniec notchy i dziwnych mechanizmów. Oto smartfon z kamerą ukrytą pod ekranem

Kiedyś było łatwiej. Telefony miały grube ramki w których można było upakować wszystko co było potrzebne. Guzik home, kamery, głośniki, czujniki. Może nie było pięknie, ale na pewno tworzyło to spójną całość i było to projektowane z sensem. Potem zamiast walki na lepsze baterie, dłuższą żywotność czy niezawodność, lepszy współczynnik ceny do jakości producenci postanowili usuwać ramki, aby powiększyć powierzchnię, którą zajmuje ekran. Wygląd zdecydowanie na tym zyskał, niektóre smartfony wyglądają zjawiskowo jednak wygenerowało to nowy problem, który stara się rozwiązać ZTE Axon 20.

Gdzie to wszystko upchnąć?

No właśnie. Skoro usuwamy niemal całkowicie górną krawędź to gdzie głośnik, kamera i inne cuda upakować? Producenci dwoją się i troją i szukają różnych rozwiązań. Robą łezki, kropki, paski i notche, gdzie te ostatnie uważam za największe zło jakie może być. Żadne z tych rozwiązań nie jest idealne. W sumie to niedomówienie z mojej strony. Każde z tych rozwiązań jest po prostu słabe, dlatego tak bardzo liczę na to co ma zostać zastosowane w ZTE Axon 20 5G. Mowa tutaj o przedniej kamerze ukrytej pod ekranem.

ZTE Axon 20 5G – specyfikacja

Nie jest to pierwsza tego typu konstrukcja, nie będzie też ostatnia. Axon 20 5G od ZTE został zarejestrowany w TENAA (urząd w Chinach odpowiadający za rynek telekomunikacyjny). Mamy tu do czynienia ze sporych gabarytów urządzeniu. Matryca OLED o przekątnej 6.92 cala i rozdzielczości 2460 x 1080 px. Do dyspozycji będziemy mieli 6GB, 8GB i 12GB pamięci RAM. Również ilość pamięci wewnętrznej dostępna będzie w trzech wariantach: 64GB, 128GB i 256GB. Jeśli chodzi o serce smartfona to będzie to Snapdragon 765G o taktowaniu 2.4GHz co jasno pokazuje, że nie mamy tu do czynienia z flagowcem.

Telefon będzie posiadać 4 kamery. Główną 64MP, szeroki kąt 8MP oraz dwa dodatkowe obiektywy po 2MP każdy. Z przodu, a konkretnie pod ekranem ukrywa się kamera o rozdzielczości 32MP. Co ważne, pod ekranem znajdziemy również czytnik linii papilarnych.

ZTE Axon 20 5G będzie uzbrojony w Androida w wersji 10 oraz baterię o pojemności 4120 mAh z opcją szybkiego ładowania.

Oby tak dalej!

Szkoda, że nie jest to flagowiec, a równocześnie nie jest to coś, co by mnie jakoś specjalnie szokowało. Według mnie ZTE eksperymentuje i ma zamiar sprawdzić jak im to wyjdzie oraz jak to zostanie przyjęte przez użytkowników. I bardzo dobrze! Oby jak najwięcej takich telefonów. Notche, kropki czy łezki szpecą urządzenie. Czasami, jak w Oppo Reno3 Pro, które testowałem, nie rzuca się to specjalnie w oczy, ale mimo wszystko widoczne jest. Jeśli tylko jakość zdjęć z przedniej kamery będzie stała na odpowiednio wysokim poziomie nie widzę powodu dla którego w niedalekiej przyszłości wszystkie flagowce nie miałyby zostać wyposażone w tego typu gadżet.

A Wy co o tym myślicie? Warto w to iść? Czy może obecne, klasyczne podejście jest lepsze?

grafika, grafika