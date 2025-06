Koniec czekania. W wakacje wracają bohaterowie, których pokochał cały świat

Są takie seriale, których nie znają tylko ludzie żyjący pod kamieniem. Gdyby zapytasz przeciętnego o polecenie tych najbardziej kultowych, to zapewne pojawią się tak takie pozycje jak Friends, The Office, Gra o tron, Breaking Bad czy Suits. Ten ostatni zatrzymał się w 2019 roku, więc fani przygód charyzmatycznych prawników mogli już o nich zapomnieć, ale nareszcie nadszedł czas powrotu kultowych bohaterów i co ciekawe sprawa tyczy się nie tylko oryginału, ale także nieco mniej popularnego spin-offu.

Ten serial towarzyszył nam latami. Teraz wraca, by dopisać nowy rozdział

Suits (W garniturach) to jedna z tych produkcji, które puszczasz głównie do gotowania obiadu czy składania prania, a które i tak i tak wciągają cię bez reszty. To nie tylko wyraziści bohaterowie, ale też pełna meandrów fabuła, podlana sosem z przytłaczającej liczby odcinków (aż 134). Nie tylko więc dla mnie, ale też masy innych widzów serial był wciągającą i – wydawać by się mogło – niekończącą się podróżą, która już niebawem otrzyma kolejne wątki.

Już bowiem w ten wakacje – a konkretniej 17 lipca – Suits powróci z nowymi odcinkami w SkyShowtime, by ponownie intrygować widzów skomplikowanymi sprawami karnymi i bawić lekkim humorem. Jeśli jednak po seansie wciąż będzie Wam mało wizyt w sądzie, to 28 sierpnia będziecie mogli zasiąść do zupełnie nowego serialu, bazującego na oryginalnym Suits.

Garnitury z Los Angeles

Suits: LA zadebiutowało za oceanem w lutym bieżącego roku, ale do polski serial trafi dopiero pod koniec sierpnia. Spin-off, którego akcja rozgrywa się w słonecznym Los Angeles, przedstawia historię Teda Blacka, byłego prokuratora generalnego zmuszonego przez życie do wejścia w buty adwokata, czyli jego znienawidzonej profesji. Będzie musiał zmierzyć się nie tylko z nowym otoczeniem i obowiązkami, ale także współpracownikami, którzy nie ułatwiają mu świeżego startu

Spin-off co prawda nie może pochwalić się tak świetnymi opiniami, jak oryginał, ale plusem jest to, że na ekranie zobaczymy bohaterów znanych z pierwowzoru, więc dla fanów Suits może być to produkcja pełna nawiązań i smaczków.

