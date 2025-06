Hit od Apple powraca, ale w formie, jakiej się nie spodziewasz

Pod koniec stycznia debiutował drugi sezon jednego z najlepszych – jeśli nie najlepszego – serialu Apple, a trzy miesiące temu nastąpił jego huczny finał. Rozdzielenie to jedna z tych produkcji, których nie ma się dość, i jeśli Wy także czujecie niedosyt po ostatnim odcinku, to mam dla Was dobrą wiadomość – bohaterowie powrócili, choć tym razem, zamiast ich oglądać, będziecie mogli ich posłuchać.

Rozdzielenie wraca w wersji audio. Oficjalny podcast serialu z nowymi odcinkami i masą ciekawostek zza kulis

Marketing serialu Rozdzielenie sięga daleko poza klasyczne reklamy – w iBooks znajdziemy między innymi słynną książkę Ricka The You You Are, która była ważnym elementem procesu „wybudzenia” alterów, a w applowej aplikacji do podcastów znajduje się specjalne słuchowisko dla fanów produkcji z Adamem Scottem w roli głównej. Co ciekawe, to właśnie odtwórca roli Marka jest jednym z prowadzących, a towarzyszy mu nie kto inny, jak Ben Stiller, czyli współtwórca serialu.

Dlaczego o tym wspominam? Bo, po pierwsze, część z Was zapewne o tym nie wiedziała, a po drugie, podcast właśnie otrzymał pięć nowych odcinków, które dyskusje na temat kulisów serialu łączą z rozmowami z widzami oraz analizą motywów i inspiracji, stanowiących podstawę do stworzenia tak nietypowego dzieła.

Jeśli więc znacie angielski, to gorąco zachęcam do przesłuchania, bo na pewno pojawią się tam smaczki na temat powstającego właśnie sezonu trzeciego.

