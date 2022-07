Streaming gier w 120 FPS na smartfonie "dla każdego". Takie nowości w GeForce Now

GeForce Now rośnie w siłę i z każdą aktualizacją dąży do tego, by być coraz bliżej ideału. Przed nimi jeszcze długa droga, ale firma właśnie rozpoczęła udostępnianie wszystkim właścicielom smartfonów z Androidem i ekranem 120Hz opcję cieszenia się grami w 120 FPS.

Streaming gier nie cieszy się specjalnie dobrą opinią wśród zapalonych graczy. Stale słychać narzekanie że bezduszny, że bez sensu, że z opóźnieniem, że daje mniejsze możliwości. Fakty jednak są takie, że to stosunkowo młody temat, który z każdym rokiem rośnie w siłę i kolejne aktualizacje i usługi udowadniają, że twórcy tych usług nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Wręcz przeciwnie. A zapowiedź udostępnienia streamingu gier w 120 klatkach na sekundę powinna rozwiać wszystkie wątpliwości niedowiarków co do tego, że dla wielu ludzi to właśnie tak będzie wyglądała przyszłość gier premium. Bez konsol, bez supermocnych komputerów. Z padem w dłoni, abonamentem i... dobrym internetem!

GeForce Now ze wsparciem 120 FPS trafia do wszystkich smartfonów z Androidem oferujących ekrany 120 Hz

W tym tygodniu platforma zaczyna udostępniać swoją usługę w udoskonalonej wersji. Dotychczas lwia część urządzeń oferowała co najwyżej 60 FPS — a 120 była dostępna wyłącznie na kilku modelach od Samsunga, Google, OnePlusa, Xiaomi i Asusa. Prawdopodobnie była to forma testów przed większym wdrożeniem — teraz bowiem opcje te trafiają do wszystkich urządzeń z ekranami 120 Hz. Nooo, a przynajmniej tak długo, jak należycie do subskrybentów sięgających po najdroższą formę subskrypcji z RTX 3080 — tę za 99 złotych miesięcznie. Ta o połowę tańsza wciąż zapewni dostęp wyłącznie do 60 FPS.

Android na prowadzeniu, iOS... obejdzie się smakiem?

Zmiany te dotyczą smartfonów z Androidem i nic nie zapowiada, by w niedalekiej przyszłości trafiły także na iOS. Wszystko to, rzecz jasna, przez politykę Apple, która sprowokowała wielu twórców do zniknięcia z App Store'a i udostępnienia swoich usług wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Przez to tworzenie takich rozwiązań w obrębie ich ekosystemu może okazać się większym wyzwaniem, bowiem póki co ani słowem nie mówi się o GeForce Now w 120FPS na smartfony i tablety Apple.