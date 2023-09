Najlepsze komputery do 800 zł – co kupić w tym przedziale cenowym?

Komputer za 800+ – co można kupić w tej cenie?

W obecnych czasach komputer stał się nieodłącznym elementem codzienności – służy do pracy, nauki, komunikacji, a także rozrywki. Jednakże nie zawsze dysponujemy budżetem pozwalającym na zakup nowego, mocnego urządzenia. Co zatem zrobić, gdy nasz limit finansowy nie przekracza 800 złotych? Czy za tę cenę można znaleźć solidny, używany komputer?

Rozwiązaniem, które pozwoli na zakup komputera w cenie do 800 zł, jest skierowanie swojej uwagi na rynek używanych sprzętów, w tym komputerów poleasingowych. Choć mogą one nie posiadać najnowszych podzespołów, w wielu przypadkach oferują wystarczającą moc do realizacji codziennych zadań.

O programie świadczenia wychowawczego, popularnie znanego jako "500+" jest znowu głośno. Już niedługo, w ramach waloryzacji, kwota ta zostanie podniesiona do 800 złotych. Wielu rodziców zastanawia się, jak efektywnie zainwestować te środki. Jednym z pomysłów może być właśnie zakup komputera dla dziecka.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli komputerów, które można kupić za kwotę nieprzekraczającą 800 złotych. Nie są to może demony prędkości, ale dla ucznia mogą okazać się wystarczające. W naszym artykule przygotowaliśmy zestawienie kilku takich propozycji. Zajrzeliśmy na Allegro i przefiltrowaliśmy najpopularniejsze oferty w dobrych cenach. Zaprezentowane modele, mimo dość niskiej ceny, zapewniają optymalną wydajność i mogą posłużyć jeszcze przez jakiś czas. Zapraszamy do zapoznania się z naszym przeglądem.

Lenovo ThinkPad T460 14 " Intel Core i5 / 16 GB / 512 GB

Cena: ok. 799 zł

Lenovo ThinkPad T460 to laptop biznesowy, który zasługuje na swoją renomę. Mimo że nie jest to najnowszy model na rynku, T460 nadal oferuje solidną wydajność dzięki procesorowi Intel Core i5 i 16 GB pamięci RAM. Dysk SSD o pojemności 512 GB zapewnia wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie danych oraz szybkie ładowanie programów. Dodatkowo, modele ThinkPad są znane ze swojej trwałości i solidnej konstrukcji, co czyni je dobrym wyborem dla osób, które szukają niezawodnego laptopa w rozsądnej cenie.

HP 15s-eq2162nw 15,6" AMD Ryzen 3 / 16 GB RAM / 512 GB

Cena: ok. 799 zł

HP 15s-eq2162nw to laptop o większym ekranie 15,6 cala, co czyni go dobrym wyborem dla osób, które potrzebują większej przestrzeni roboczej. Jest napędzany procesorem AMD Ryzen 3, co w połączeniu z 16 GB pamięci RAM zapewnia sprawną obsługę podstawowych zadań. Dysk SSD o pojemności 512 GB zapewnia szybki start systemu i aplikacji, a także dużo miejsca na przechowywanie plików.

Lenovo ThinkPad T470 14" Intel Core i5 / 8 GB RAM / 512 GB

Cena: ok. 720 zł

Podobnie jak T460, Lenovo ThinkPad T470 jest solidnym laptopem biznesowym, choć oferuje nieco mniej pamięci RAM – 8 GB. Wciąż jednak, z procesorem Intel Core i5 i dyskiem SSD o pojemności 512 GB, T470 jest wydajnym urządzeniem, które powinno sprostać większości zadań biurowych lub szkolnych.

Asus C424MA-DH48F 14 " Intel Celeron N / 4 GB RAM / 128 GB

Cena: ok. 699 zł

Asus C424MA-DH48F to bardziej budżetowy wybór, napędzany procesorem Intel Celeron N i posiadający 4 GB pamięci RAM. Z powodu swoich ograniczeń, ten laptop najprawdopodobniej sprawdzi się najlepiej przy podstawowych zadaniach, takich jak przeglądanie internetu, pisanie dokumentów i oglądanie filmów. Dysk SSD o pojemności 128 GB może okazać się mało pojemny dla osób, które przechowują dużo plików, ale dla podstawowego użytkowania powinien być wystarczający.

Dell Latitude E7270 UltraBook 12,5 " Intel Core i5 / 8 GB RAM / 256 GB

Cena: ok. 590 zł

Dell Latitude E7270 to kompaktowy ultrabook z 12,5-calowym ekranem, który jest łatwy do przenoszenia i idealny do pracy mobilnej. Wyposażony w procesor Intel Core i5 i 8 GB pamięci RAM, jest wystarczająco wydajny do realizacji większości zadań biurowych i szkolnych. Dysk SSD o pojemności 256 GB zapewnia szybkie ładowanie programów i wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie danych.

HP EliteBook 820 G3 12,5" Intel Core i5 / 8 GB RAM / 240 GB

Cena: ok. 429 zł

HP EliteBook 820 G3 jest kolejnym ultrabookiem w ofercie, o podobnej specyfikacji co Dell Latitude E7270. Również oferuje procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 240 GB. Model ten jest znany ze swojej solidnej konstrukcji i trwałości, dzięki czemu powinien wytrzymać w nowych rękach jeszcze przez długi czas.

Acer Chromebook R11 11,6 " Intel Celeron N / 4 GB RAM / 32 GB

Cena: ok. 275 zł

Acer Chromebook R11 to inny rodzaj urządzenia. Zamiast tradycyjnego systemu operacyjnego Windows, działa na systemie Chrome OS od Google, co oznacza, że większość pracy na tym urządzeniu odbywa się online. Ten kompaktowy laptop z 11,6-calowym ekranem jest napędzany procesorem Intel Celeron N i ma 4 GB pamięci RAM. Dysk o pojemności 32 GB może wydawać się mały, ale Chromebooki są zaprojektowane do korzystania z chmury, co oznacza, że nie musisz przechowywać wszystkiego na dysku twardym. Jest to świetny wybór dla osób, które szukają przystępnego cenowo urządzenia do podstawowych zadań i korzystania z internetu.