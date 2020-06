Kolejny patent Sony na kartridż na gry – przygotowania do Playstation 6 czy nowej PS Vita?

W dokumencie nie ma co prawda danych na temat wymiarów, ale pewne wnioski można wyciągnąć na podstawie portu, w który jest wyposażony. Patrząc na jego kształt i elementy można przypuszczać, że jest wielkość pomiędzy USB-A a HDMI. To oznacza, że całe urządzenia miałoby wielkość mniej więcej bardzo grubej karty kredytowej.

To może jednak Playstation?

Czy to w takim razie oznacza, że Sony szykuje taki produkt dla Playstation 5? Mam duże wątpliwości, premiera konsoli ma odbyć się niedługo i wydaje się, że patent składany tak późno nie może dotyczyć tego urządzenia. Jeśli miałbym zgadywać, do jakiego produktu jest rozważane, postawiłbym na prace związane z kolejną generacją konsol.

Znając życie, doczekamy się wtedy gier 8K z szeregiem nowych technologii poprawiających jakość obrazu. Płyty Blu-Ray już dziś mają mocno pod górkę, ich popularność jest nikła, koszty produkcji i przygotowania wysokie. Do tego wyższe rozdzielczości i technologie pomagające generować jak najbardziej realistyczne obraz mogą wymagać błyskawicznego dostępu do danych, wydajniejszej ich wymiany, a to w przypadku dysków optycznych może być sporym problemem. Kartridże oparte na szybkich kościach pamięci, z odpowiednio wydajnym interfejsem przesyłu danych mogą być najprostszym i najtańszym rozwiązaniem tych problemów. Pozwoliłyby też ograniczyć wielkość dysków w samych konsolach. To rozwiązanie ma całkiem sporo zalet.

Czy dystrybucja cyfrowa nie wyprze do tego czasu całkowicie fizycznych nośników? Nie wydaje mi się, teoretycznie już dziś byłoby to możliwe, a cały czas jest mnóstwo ludzi preferujących tradycyjną metodę zakupu gier. Firma taka jak Sony musi liczyć się z ich zdaniem. Oczywiście nie można też wykluczyć, że jest to po prostu kolejny patent z grupy „patentujemy wszystko co wymyślił dział projektowo-badawczy, może się do czegoś przyda”. Ale zarówno stopień dopracowania, jak i same możliwości, które stoją za tą ideą dają przesłanki za tym, że ten konkretny patent może przerodzić w coś bardziej realnego.

