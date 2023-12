Kolejka do McDrive? Tak możesz jej uniknąć

Z powodu dużej popularności Kanapki Drwala, w McDonald's pojawiły się kolejki. To prawdopodobnie przejściowy stan i gdy wszyscy już nasycą się sezonowym burgerem, sytuacja wróci do normy. W tej chwili warto jednak skorzystać z pewnego udogodnienia. Wystarczy skorzystać z nowej funkcji zamawiania z dostarczeniem na wskazane miejsce parkingowe.

Teraz możesz zamówić Kanapkę Drwala na parking McDonald's

Kanapka Drwala powróciła niedawno do restauracji McDonald's i jak zwykle podzieliła internet na tych, którzy koniecznie muszą ją zjeść w sezonie jesienno-zimowym, tych, którzy muszą dać innym do zrozumienia, że nie rozumieją tego fenomenu, tych, którzy "za tę cenę wybiorą kraftową wołowinę" i tych, którzy mają większe problemy niż fast food. Dla tych pierwszych mamy dziś krótki poradnik dotyczący nowego rozwiązania, które oferuje popularna sieciówka ze złotymi łukami w logo – zamawianie jedzenia na parking.

"Zamów i odbierz" – Wygodne kupowanie jedzenia w McDonald's

McDonald's już jakiś czas temu wprowadził w swojej aplikacji nową usługę o nazwie "Zamów i odbierz". Jest to alternatywny sposób zamawiania posiłków, który pozwala uniknąć stania w kolejkach i czekania przy kasach. Usługa ta pozwala również na zamówienie jedzenia z dowolnego miejsca.

Jak skorzystać z "Zamów i odbierz" w McDonald's?

Proces zamawiania za pomocą tej funkcji jest bardzo prosty. Wystarczy pobrać aplikację McDonald's, zarejestrować się, a następnie wybrać sekcję "Zamów i odbierz". Po wskazaniu pobliskiej restauracji można swobodnie przeglądać menu, dodawać produkty do koszyka, a następnie wybrać jedno z wielu dostępnych miejsc odbioru.

Odbiór na stanowisku "Parkuj i odbierz"

Jedną z najnowszych funkcji powiązanych z tą usługą jest możliwość zamówienia jedzenia na specjalne miejsce parkingowe, oznaczone jako "Parkuj i odbierz". Po złożeniu zamówienia przez aplikację i opłaceniu klient może zaparkować na wyznaczonym miejscu pod restauracją. Po przygotowaniu zamówienia pracownik restauracji dostarczy je prosto do samochodu. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się ulubionymi kanapkami, nie wychodzić z auta i nie stać w kolejce do McDrive.

Odbiór w McDrive

Oczywiście, dla osób, które cenią sobie McDrive, opcja zamawiania z auta jest nadal dostępna. Tutaj również można wcześniej skompletować zamówienie, opłacić je za pomocą aplikacji, a następnie po przyjeździe do McDrive podać numer zamówienia pracownikowi w okienku, który szybko i sprawnie je wyda.

Kiedy zamówić, aby uniknąć kolejek?

Dzięki funkcji "Zamów i odbierz" możemy zamawiać jedzenie jeszcze przed przyjazdem do restauracji, co pozwala zaoszczędzić czas spędzony w lokalu lub pod lokalem. Jeśli kupujesz na miejscu przy ladzie, upewnij się, że po opłaceniu zamówienia pojawisz się w restauracji w ciągu 3-5 minut. Jeśli wybrałeś odbiór na linii McDrive, masz maksymalnie 2 godziny na odebranie zamówienia. Warto dostosować czas składania zamówienia do wybranego miejsca odbioru, aby uniknąć niepotrzebnego oczekiwania.

Co zrobić, jeśli jesteś za daleko?

Jeśli zdarzy się, że opłaciłeś zamówienie, ale jesteś za daleko, skontaktuj się z restauracją. Wystarczy użyć formularza kontaktowego w aplikacji, wybierając jako temat zgłoszenia "Zamów i odbierz". Dział Obsługi szybko się z Tobą skontaktuje i dostarczy informacji, które pomogą rozwiązać problem.

Sezonowe kanapki w McDonald's przyciągają fanów tej sieciówki, ale Drwal jest w tej kategorii niekwestionowanym liderem. Dzięki funkcji "Zamów i odbierz", możemy uniknąć długich kolejek i cieszyć się ulubionym jedzeniem bez zbędnego oczekiwania. Odbiór na stanowisku "Parkuj i odbierz" to innowacyjne rozwiązanie, które sprawia, że korzystanie z usług fast fooda staje się jeszcze bardziej wygodne. Warto więc wyposażyć się w aplikację i mieć ją pod ręką, gdy przyjdzie "smak na maka". Zdalny sposób zamawiania i możliwość dostosowania formy odbioru nie ułatwia pewnie roboty pracownikom McDonald's, ale dla klientów to duże udogodnienie – szczególnie jeśli nie lubicie tłumów, rozmów i płacenia na miejscu.