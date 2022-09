Kobo Clara 2E – wodoodporny czytnik z ekologicznych materiałów oficjalnie w Polsce

Czytniki ebooków to nie tylko wygodne i praktyczne narzędzia pozwalające na zaoszczędzenie miejsca na półce z książkami, ale także ekologiczne rozwiązania, dzięki którym generujemy mniej papieru. Eko to motyw przewodni nowego czytnika od Rakuten Kobo, który został wykonany z plastiku pochodzącego z recyklingu. Urządzenie oficjalnie trafi na polski rynek.

Na ratunek oceanom

Kobo Clara 2E to debiutujący na polskim rynku czytnik ebooków, który na pierwszym miejscu stawia środowisko. Urządzenie zostało wykonane z plastiku w 85% pochodzącego z recyklingu, z czego 10% stanowią materiały odłowione z oceanów. Jest to jeden z etapów polityki firmy, która w najbliższych latach zobowiązała się wprowadzić rozwiązania mające na celu odpowiedzialną produkcję, z naciskiem na ochronę środowiska. W tym celu Rakuten Kobo chce usunąć z oceanów ponad 200 tysięcy plastikowych butelek i ponad milion płyt CD i DVD z wysypisk śmieci.

Źródło: Rakuten Kobo

Ekologiczny czytnik został wyposażony w 6-calowy, antyrefleksyjny ekran HD E Ink Carta 1200, wspierany technologią ComfortLight PRO, która zmniejsza emisję niebieskiego światła. Kobo Clara 2E jest wyposażony w 16GB pamięci oraz pojemną baterię, która według zapowiedzi ma wytrzymać tydzień. Sprzęt jest wodoodporny, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby czytać książki np. w wannie. Producent deklaruje możliwość zanurzenia na głębokości 2 metrów nawet do 60 minut bez uszkodzenia. Kobo Clara 2E obsługuje Bluetooth, więc jeśli preferujesz słuchanie zamiast czytania, to wystarczy, że podłączysz do niego bezprzewodowe słuchawki.

Źródło: Rakuten Kobo

Firma bardzo mocno zaznacza swoje ekologiczne zobowiązania, twierdząc, że dochód ze zrównoważenia emisji dwutlenku węgla jest przekazywany na rzecz Great Bear Carbon Project, czyli inicjatywy wspierającej społeczność rdzennych mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, zamieszkującej jeden z największych umiarkowanych lasów deszczowych na świecie.

„Wierzymy, że każdy mały, przemyślany i celowo wykonany akt może mieć znaczący wpływ. Zaczynamy więc od wykorzystywania surowców pochodzących z recyklingu przy produkcji urządzeń, akcesoriów i opakowań” – Michael Tamblyn, CEO Rakuten Kobo.

Kobo Clara 2E został wyceniony na 699 zł. Zamówienia przedpremierowe można składać już na dedykowanej stronie, a urządzenie trafić ma na sklepowe półki już 22 września.