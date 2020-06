Wiemy kto kupuje Samsungi, a kto Xiaomi. Badanie obala popularny mit

Ile to już razy mogliśmy usłyszeć twierdzenie, że dany telefon jest „przeznaczony dla konkretnej płci”. Wiecie – małego iPhone’a wybierają kobiety, Galaxy Note jest dla biznesmenów etc. Niestety, bardzo rzadko zdarza się, by ktoś faktycznie sprawdził, jak rozkłada się procentowy udział konkretnej płci w kontekście zakupów wybranych marek smartfonów. Takie badanie na użytkownikach Androida przeprowadził jednak portal 91mobiles i wyniki mogą być dla niektórych całkiem zaskakujące.

Kobiety częściej wybierają Samsunga

Odpowiedzi udzielone portalowi zebrane zostały w grafy, które odnoszą się do wszystkich użytkowników danej płci biorących udział w badaniu, a nie do posiadaczy konkretnego modelu (ma to sens, ponieważ nie wiemy jaki był dobór próby) dlatego nie sumują się do 100 proc. I tak oto widzimy, że wśród mężczyzn 21 proc. z nich miało w kieszeni telefon Samsunga, podczas gdy ta sama marka gościła o co czwartej (25 proc.) kobiety. Z kolei w przypadku Xiaomi, które sam utożsamiałbym z firmą trafiającą raczej do kobiet jest odwrotnie – przewaga 23 proc. vs. 20 proc. na korzyść mężczyzn.