Chiny przeprowadzają na swojej stacji kosmicznej bardzo ważne eksperymenty. Obejmują one sprawdzenie, jak najstarsze ziemskie organizmy reagują na warunki kosmiczne.

Istnieje jedna zagadka, która dręczy filozofów i naukowców od zarania dziejów. Nie wiadomo bowiem, czy na jakiejkolwiek innej planecie niż Ziemia, odnajdziemy formy życia. Jednym z najbardziej obiecujących ciał niebieskich w Układzie Słonecznym pod tym względem jest z pewnością Europa. Pod grubą lodową kopułą jednego z głównych księżyców Jowisza znajduje się ocean. Naukowcy spekulują, że mogą tam istnieć warunki do powstania życia.

Tymczasem Chińscy astronauci sprawdzają, czy którykolwiek organizm z Ziemi byłby w stanie przetrwać w warunkach kosmicznego promieniowania.

Ważne testy na Tiangong. Astronauci badają archeony

Chiny jako jedna z największych potęg przemysłu kosmicznego nie chciały być uzależnione od kaprysów NASA. Dlatego, zamiast dołączyć do projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, postanowili wybudować własny obiekt tego typu i umieścić go na niskiej orbicie okołoziemskiej. Tiangong składa się z kilku modułów, które w różnych odstępach czasu były wysyłane na orbitę i zwiększały funkcjonalność stacji. Tianhe wystrzelono w 2021 roku. Z kolei w lipcu 2022 dołączył do niego Wentian, a pod koniec października tego samego roku dotarł Mengtian.

To właśnie na pokładzie Tiangong uczestnicy misji Shenzou 18, czyli dowódca Ye Gunagfu oraz Li Cong i Lu Guangsu przeprowadzają ważne testy dla zrozumienia, jak warunki kosmiczne wpływają na ziemskie organizmy. Załoga będąca na chińskiej stacji kosmicznej od kwietnia, bada aktualnie wpływ promieniowania na archeony i ich zdolności adaptacyjne. Mowa tu o grupie drobnych organizmów jednokomórkowych, które zaliczają się najczęściej do kategorii ekstremofilów, organizmów będących w stanie przeżyć nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach.

Archeony wykorzystane w eksperymencie Tiangong zużywają wodór i dwutlenek węgla, wytwarzając metan jako produkt uboczny. Zgodnie z raportem chińskiej państwowej stacji telewizyjnej CCTV badania mają na celu sprawdzenie ich umiejętności przetrwania w warunkach podobnych do marsjańskich w obecności ekstremalnego promieniowania kosmicznego. Na wyniki badań przyjdzie nam z pewnością jeszcze trochę poczekać, jednak mogą one pomóc nam zrozumieć, czy najbardziej wytrzymałe na niekorzystne warunki organizmy, jakie znamy, byłyby w stanie przetrwać na innej planecie.

Grafika: CCTV