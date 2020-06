Orange Flex to oferta bez umów i zobowiązań oraz pozwalająca na dostosowanie jej do swoich potrzeb. Zarządzana wyłącznie z poziomu aplikacji umożliwia wygodne zarządzanie numerem, kartami SIM, czy dodatkowymi usługami oferowanymi w pakietach, jak np. Social Pass, Music Pass, czy Video Pass, które umożliwiają zaoszczędzenie danych przy korzystaniu z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, muzycznych, czy VOD.

Kilka tygodni temu Flex obchodził swoje pierwsze urodziny, a to okazja nie tylko do darmowych bonusów (Video Pass na 7 dni dla wszystkich), ale także to podzielenia się tym, co w przyszłości zostanie udostępnione użytkowników. Jedną z tych opcji jest Klub Flex, który został uruchomiony teraz i zachęca do wstąpienia w jego szeregi kusząc promocjami, zniżkami i ofertami od partnerów.

A co czeka na klubowiczów Klub Flex teraz i w przyszłości?

Na start każdy zainteresowany może skorzystać z Klub Flex za darmo. W przyszłości, po wyjściu z testów beta, członkostwo będzie płatne, jednak w chwili obecnej operator nie podaje, ile przyjdzie za nie zapłacić. Wiadomo natomiast, że beta będzie trwać trzy miesiące. W chwili obecnej użytkownicy skorzystają z kilku promocji — zarówno oferowanych przez samo Orange Flex, jak i partnerów. W pierwszej kolejności warto sięgnąć po darmowe 5 GB danych na miesiąc, czy Video Pass za połowę ceny (30 dni korzystania ze wspieranych serwisów VOD bez zużywania danych za 10 zł).

Jeśli jednak chcecie sprawdzić ofertę partnerów, to dostępne są zniżki na zakupy w sklepie ANSWEAR.com (20% rabat na nieprzecenione kolekcje i dodatkowe 5% na przecenione przedmioty), 3 miesiące dostępu do TIDAL za 15 zł, zniżki i darmowa dostawa od frisco.pl, 15% rabat na przejazdy FlixBusem, czy 2 miesiące darmowego dostępu do wyborcza.pl. Orange zapowiada, że w przyszłości oferta dla klubowiczów będzie regularnie rozszerzana i oferować będzie zróżnicowane bonusy i zniżki.

Po pierwszych dwóch tygodniach członkostwa otrzymacie ankietę, którą warto wypełnić. Jej analiza pozwoli Orange na jeszcze lepsze dostosowanie oferty, a przy okazji uwzględni głosy użytkowników, którzy chcieliby się podzielić własnymi pomysłami na to, jak powinno wyglądać członkostwo w Klub Flex