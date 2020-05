Początkowo aż z 10 planami subskrypcyjnymi, które kosztowały od 31 zł do 80 zł, a zawierały nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz od 6 GB do 100 GB transferu danych. W każdym planie aktywny był Social Pass, czyli darmowy transfer do różnych komunikatorów i serwisów społecznościowych.

Plany te nie wyglądały zbyt atrakcyjnie, było ich za dużo i klienci mieli problem z właściwym dla siebie wyborem konkretnego planu. Więc całą ofertę zrewidowano i zmieniono już w sierpniu 2019 roku, po kilku miesiącach debiutu. Z 10 planów zrobiono 4 (transfer danych w roamingu UE podaję już aktualny, nie z sierpnia 2019 roku):

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25zł 30zł 50zł 80zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 2,65 GB 3,18 GB 5,30 GB 8,47 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE bez limitu SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE bez limitu Social Pass darmowy transfer w kraju do wybranych serwisów społecznościowych

Pierwszy plan za 25 zł, zawiera teraz 15 GB transferu, za 30 zł – 30 GB, za 50 zł – 50 GB, a za 80 zł – 100 GB. Oczywiście pozostawiono tu Video Pass i pełen no limit na rozmowy i wiadomości.

Istotnym elementem oferty Orange Flex są Passy, dzięki którym można słuchać muzyki na Spotify czy Tidalu bez zużywania transferu danych za 5 zł miesięcznie lub oglądać filmy i seriale na Netfliksie czy HBO GO za 20 zł miesięcznie. Na konferencji podano, że w przypadku klientów (50% z ogółu), którzy aktywowali Music Pass i Video Pass, przeciętne zużycie transferu danych wyniosło 8 GB, a Social Pass, który jest za darmo dla wszystkich – 6 GB.

Pozostałe nowości, które pojawiły się w Orange Flex przez ten rok, to program polecający, w którym osoba polecająca usługi otrzymywała 50 zł na konto Flex, podobnie jak osoba polecana – co piąty klient polecił co najmniej dwóm osobom, które później zostały w Orange Flex. Wymieniona została też tutaj opcja przekazywania gigabajtów, które mamy w nadmiarze znajomym oraz nowa oferta Flex Rodzina. Rodzinna oferta pozwala łączyć na jednym koncie do 5 numerów i aktywować na przykład dla dziecka nowy plan za 15 zł z pełnym no limitem na rozmowy i wiadomości, ale z zerowym transferem danych, ten przekazywany może być dziecku przez rodzica z poziomu aplikacji.