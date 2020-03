Klienci Orange kilka dni temu mogli skorzystać z dodatkowych 10 GB za darmo, pominięto w tym klientów submarki Orange Flex, ale przyszedł czas i na bonus dla nich – przez najbliższe dwa tygodnie będą mogli korzystać z serwisów wideo bez zużywania transferu danych.

Video Pass to dodatkowa usługa w Orange Flex, która normalnie kosztuje 20 zł miesięcznie, po jej wykupieniu oglądanie treści wideo w takich serwisach jak HBO GO, Netflix, YouTube, Orange TV Go, VOD.pl czy WP Pilot – nie zużywa transferu danych z pakietu.

Od dzisiaj dajemy klientom Orange Flex opcję włączenia Video Passa na 14 dni za 0 zł. Dzięki temu będziecie mogli nadrobić zaległości w oglądaniu seriali, czy urządzić sobie maraton filmowy. Zostańcie w domu i oglądajcie. Wchodzicie do aplikacji Orange Flex. W zakładce Video Pass znajdziecie opcję: 14 dni za 0 zł. Klikacie, zatwierdzacie wybór i korzystacie! Jeśli mieliście już wcześniej Video Pass o opcji 1, 7 lub 30 dni po prostu dodajcie opcję 14 za 0 zł i ważność Waszego pakietu zostanie wydłużona.

Jeśli macie już aktywną i opłaconą tę usługę, musicie skorzystać z zakładki w dolnym menu aplikacji – Odkryj, tam klikamy w baner promocji, wybieramy darmową pozycję i przechodzimy dalej, potwierdzając kolejne kroki. Ważność aktywnej usługi Video Pass wydłuży się o 14 dni.

Osobiście nie udało mi się to, ale może Wy będziecie mieli więcej szczęścia, ewentualnie trzeba się uzbroić w cierpliwość i próbować do skutku. Wspomniana promocja w Orange z 10 GB również nie obyła się bez problemów i wystartowała z opóźnieniem.

Źródło: Blog Orange.