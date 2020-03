Internet i telewizja, aby nie nudziło się wam w domu

Zamknięte szkoły, przedszkola i wszelkiej maści instytucje związane z szeroko rozumianą rozrywką (kina, teatry, muzea itp.) mają nas zmobilizować do pozostania przez najbliższe kilkanaście, a może i więcej dni w domu. Wszystko oczywiście przez zagrożenie spowodowane szybko rozprzestrzeniającym się koronawirusem, o którym wiecie pewnie już więcej niż ja. Dlatego warto docenić gest z jakim wychodzi do swoich abonentów Orange, który od 13 marca sprezentuje swoim klientom 10 GB dodatkowego internetu, niezależnie od wielkości pakietu jaki posiadają obecnie.

Oferta dotyczy zarówno klientów abonamentowych, jak i tych korzystających z oferty prepaid, ale niestety wyłączeni są z niej użytkownicy oferty Orange Flex, a także klienci sieci nju mobile, która jest bezpośrednio zależna od Orange. Aby aktywować pakiet dodatkowych 10 GB, które ważne będą do 31 marca 2020 roku, trzeba wysłać SMSa o treści „10GB” na numer 80820. Można to zrobić dopiero od 13 marca 2020, czyli za godzinę ;-).

Dodatkowo posiadacze telewizji kablowej Orange będą mogli do końca marca korzystać z 40 dodatkowych kanałów zawartych w pakiecie Komfortowym. Ponadto jeśli nie zostaną odwołane mecze PKO BP Ekstraklasy, to na platformie Orange będziecie mogli obejrzeć również wszystkie mecze, które odkoduje Canal+. Być może nie jest to wiele, ale można pochwalić firmę za takie podejście w obliczu wyzwania z jakim wszyscy będziemy musieli się zmierzyć przez najbliższe kilkanaście dni.

Darmowa dostawa umów kurierem

Orange wprowadza też darmową dostawę kurierską umów telekomunikacyjnych (bez i z telefonem) po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub przez infolinię 801 123 456. Standardowa stawka usługi to 9,99 zł, do końca marca opłata ta nie będzie pobierana.

Wkrótce uruchomiona zostanie też specjalna podstrona – orange.pl/razem, na której opisane zostaną wszystkie inicjatywy jakie podejmuje sieć w związku z sytuację związana z koronawirusem.