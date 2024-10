Dlaczego boimy się klaunów? Tajemnica rozwiązana

Strach przed klaunami, znany jako koulrofobia, jest zjawiskiem powszechnym i dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych na całym świecie. Mimo że wiele osób odczuwa lęk w obecności klaunów, przyczyny tego zjawiska nie są jeszcze w pełni zrozumiane. Nowe badania przynoszą jednak ciekawe wnioski i próbują wyjaśnić, dlaczego tak wielu ludzi czuje niepokój na widok klauna.

Dlaczego boimy się klaunów? Naukowcy wyjaśniają

W badaniu przeprowadzonym na grupie 987 dorosłych respondentów z różnych krajów aż 53,5% przyznało, że odczuwa strach przed klaunami na różnym poziomie intensywności, a 5% określiło swój lęk jako „ekstremalny”. To więcej niż w przypadku innych powszechnych fobii, takich jak strach przed wysokością, zamkniętymi przestrzeniami czy lataniem. Wyniki wskazały również, że kobiety częściej niż mężczyźni odczuwają strach przed klaunami, choć przyczyna tej różnicy nie jest jasna. Ciekawym odkryciem był również spadek intensywności koulrofobii z wiekiem, co jest zgodne z ogólnymi tendencjami obserwowanymi w przypadku innych fobii.

Aby lepiej zrozumieć genezę tego lęku, naukowcy zadali respondentom serię pytań, obejmującą osiem potencjalnych wyjaśnień, takich jak:

Niepokój związany z nienaturalnym wyglądem klaunów – ich makijaż czyni ich „prawie-ludźmi”, co wywołuje podobny efekt, jak w przypadku lalek lub manekinów. Przesadne rysy twarzy klaunów – wzbudzają bezpośrednie poczucie zagrożenia. Ukrywanie emocji pod makijażem – brak widocznych sygnałów emocjonalnych powoduje niepewność. Kolory makijażu klauna – przypominają krew lub śmierć, co wywołuje obrzydzenie lub chęć unikania. Nieprzewidywalne zachowanie – klauni znani są ze spontanicznych, nieoczekiwanych działań. Wpływ rodziny – strach przed klaunami może być wyuczony. Negatywne przedstawienia klaunów w popkulturze – postacie klaunów w filmach często są przerażające. Osobiste doświadczenia – niektórzy ludzie mogą mieć traumatyczne wspomnienia związane z klaunami.

Wyniki badania pokazały, że negatywne przedstawienia klaunów w popkulturze, takie jak postać Pennywise’a z powieści Stephena Kinga „To”, mają istotny wpływ na rozwój strachu przed klaunami. Co ciekawe, najmniejsze znaczenie miało osobiste doświadczenie. Wskazuje to na to, że lęk ten jest raczej wynikiem wpływów kulturowych niż rzeczywistych, traumatycznych przeżyć.

Najsilniejszym czynnikiem przyczyniającym się do koulrofobii okazał się jednak brak widocznych sygnałów emocjonalnych u klaunów. Ukrycie prawdziwej mimiki pod makijażem powoduje, że nie jesteśmy w stanie ocenić, co klaun myśli ani jakie są jego intencje. Ten brak przejrzystości emocjonalnej wywołuje u wielu osób silny niepokój i utrudnia zaufanie.

Grafika: depositphotos