Mocne premiery na początek roku - nowe filmy i seriale. Co obejrzeć?

Akademia pana Kleksa

OPEN MIND PRODUCTION jest odpowiedzialna za produkcję filmu, a firma NEXT FILM zajmuje się jego dystrybucją. Scenariusz do "Akademii Pana Kleksa", na podstawie którego reżyser Maciej Kawulski ożywił bajkowy świat, został napisany przez Krzysztofa Gurecznego i Agnieszkę Kruk. Wybitni polscy aktorzy, tak jak Tomasz Kot w roli Ambrożego Kleksa czy Antonina Litwiniak wcielająca się w postać Ady Niezgódki, tworzą historię, która jest tak naprawdę dopiero w trakcie pisania. Co by było, gdybyś złamał reguły tego świata, który tworzy nieograniczona wyobraźnia? To świat, gdzie możesz usłyszeć smak i poczuć zapach koloru - świat narysowany umysłem dziecka. Na ekranie, w roli tajemniczego Doktora, pojawia się również Piotr Fronczewski.

W kinach od 5 stycznia

Pierwszy gol

Zatrudniając trenera na zasadzie ostatniej szansy, reprezentacja Samoa Amerykańskiego w piłce nożnej stawia wszystko na jedną kartę, mając nadzieję, że odwróci losy tej najgorszej drużyny świata. Przygoda ta rozpoczyna się od spektakularnej klęski 31:0 w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2001 roku. Film opowiada historię tej niezwykłej drużyny, która dąży do przełamania swojego tragicznego wizerunku na arenie międzynarodowej pod wodzą nowego trenera Thomasa Rongena.

W kinach od 5 stycznia

Rocznik 2009

Po tragicznej śmierci wspólnego przyjaciela, agenci FBI, którzy ukończyli Quantico w 2009 roku, spotykają się ponownie. W trzech różnych epokach, od tego roku aż po teraźniejszość, rocznik agentów musi zmierzyć się z ogromnymi zmianami w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości. Działając w nowej rzeczywistości, spowodowanej wprowadzeniem sztucznej inteligencji, ci byli absolwenci muszą zjednoczyć swoje siły, aby stawić czoła nowym wyzwaniom i ocalić to, co pozostało z ich wspólnego dziedzictwa w służbie prawdy i sprawiedliwości.

Na Disney+ od 3 stycznia

Śnieżne bractwo

Film przenosi widzów do jednej z najbardziej przerażających i powszechnie rozpoznawalnych katastrof lotniczych - tragedii lotu Fuerza Aérea Uruguaya 571, która pochłonęła 29 istnień. W wyniku ciężkich warunków atmosferycznych oraz błędu pilota, samolot przewożący drużynę rugbystów i ich bliskich uległ katastrofie w górach Andów. Ocalałych czekała walka o przetrwanie w skrajnie trudnych warunkach, gdzie ekstremalnie niska temperatura i brak dostępu do żywności stawiały ich życie na najwyższą próbę.

Na Netflix od 4 stycznia

Bracia Sun

W wyniku zamachu na lidera potężnej tajwańskiej triady, Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien), jego najstarszy syn, postanawia przenieść się do Los Angeles, by zadbać o swoją matkę, Eileen (Michelle Yeoh) oraz młodszego brata Bruce’a (Sam Song Li). Dotąd nieświadomy prawdy o rodzinie Bruce staje w obliczu brutalnej rzeczywistości, gdy musi razem z braćmi ochronić swoją rodzinę przed zemstą i utrzymaniem przestępczej dominacji w Tajpej. W środku zaciętej walki o władzę, Charles, Bruce i matka muszą naprawić nadszarpnięte relacje, aby przetrwać, jednocześnie odkrywając prawdziwe znaczenie braterstwa i rodziny. Unikając śmierci, której grozi ze strony wielu wrogów, muszą razem stawić czoła wyzwaniom, które przed nimi stoją.

Na Netflix od 4 stycznia

The Curse

Whitney i Asher Siegel, nowożeńcy o ekologicznych przekonaniach, stanowią głównych bohaterów serialu "The Curse" od SkyShowtime Original. Akcja toczy się w miasteczku Española w Nowym Meksyku, gdzie para stara się przekonać mieszkańców do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa. Jednak ich plany komplikuje Dougie, ekscentryczny producent, który dostrzega w ich historii doskonały temat na reality show. Emma Stone, Nathan Fielder i Benny Safdie wcielają się w główne role, dostarczając widowiskowej mieszanki komedii, dramatu i absurdu, której rezonans sprawia, że "The Curse" staje się niezapomnianym doświadczeniem telewizyjnym.

Na SkyShowtime od 5 stycznia

Zatoka Szpiegów

Młody oficer Abwehry, Franz Neumann, awansuje konsekwentnie w swojej karierze. Jego życie ulega gwałtownej zmianie, gdy odkrywa swoje polskie pochodzenie. Zdecydowany na zmianę lojalności, postanawia stać się alianckim szpiegiem. Jego misją staje się pozyskiwanie kluczowych informacji dotyczących działań Kriegsmarine w trakcie bitwy o Atlantyk. Historia Franza Neumanna to pełna zwrotów akcji opowieść o wyborach, tożsamości i szpiegowskich intrygach w trudnych czasach II wojny światowej.

Na TVP1 i TVP VOD od 7 stycznia