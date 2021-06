Kilka prostych kroków do własnej centrali telefonicznej online w firmie

Mogłoby się wydawać, iż w dobie telefonii komórkowej telefon stacjonarny to już przeżytek. Jednak nie dla firm i ich klientów, gdzie obie formy komunikacji przenikają się wzajemnie i są niezbędne do prawidłowego i wygodnego funkcjonowania - co nie zmieni się jeszcze przez wiele lat. Niejako połączeniem wygody komunikacji mobilnej i funkcjonalności telefonii stacjonarnej jest system telefoniczny w chmurze Cloudya od firmy NFON.

Tytułem wstępu

NFON to międzynarodowy dostawca usług telefonicznych w chmurze, który posiada licencję operatora telekomunikacyjnego w Polsce i korzysta z numeracji telefonii stacjonarnej od UKE. Co oznacza, że bez problemu uzyskamy dla swojej firmy nowe numery telefonów, jak i przeniesiemy te, które już posiadamy od innego operatora, z którego do tej pory korzystaliśmy.

W kwestii płatności, podpisując umowę z NFON płacimy jeden stały abonament uzależniony od liczby numerów wewnętrznych w firmie (komunikacja audio/wideo w ramach firmy jest bezpłatna). Dla 10 numerów w firmie (im więcej numerów tym mniejszy koszt jednostkowy) koszt ten przedstawia się następująco:

Abonament: 10 x 28,80 PLN = 288,00 PLN

Blok dziesięciu numerów miejskich: 4,20 PLN

Suma: 292,20 PLN

Do tego dochodzą jeszcze połączenia na zewnątrz na numery stacjonarne i komórkowe – płacone pojedynczo lub ryczałtem za cały miesiąc:

Opłaty za połączenia/Ceny za minutę połączenia Połączenia w ramach sieci NFON bezpłatne Do sieci stacjonarnych (24h) 0,05 PLN Do sieci komórkowych (24h) 0,12 PLN Do stacjonarnych zagranicznych (w zależności od strefy) od 0,20 PLN ‌Do polskich, krajowych numerów specjalnych typu 80X 0,50 PLN ‌Do międzynarodowych numerów specjalnych typu 00800 (IFS) 0,15 PLN Opłata miesięczna za jednego użytkownika dla połączeń krajowych Do sieci stacjonarnych 10,00 PLN Do sieci stacjonarnych i komórkowych 25,00 PLN

Jak działa Cloudya?