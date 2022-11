John Wick 4 - premiera już niedługo

John Wick to dziś jedna z najpopularniejszych marek, jeżeli chodzi o współczesne filmy akcji. Produkcja zyskała rozgłos i uznanie zarówno widzów jak i krytyków już przy okazji pierwszej części, a kolejne filmy z serii tylko utwierdziły pozycję Keanu jako topowego aktora. Ba, mówi się, że kolejny Matrix powstał tylko i wyłącznie po to, by tę popularność zmonetyzować, jednak efekty zapewne były dalekie od zamierzonych. Teraz jednak aktor powraca w czwartej części przygód Johna Wicka.

John Wick: Chapter 4 - trailer i data premiery

Trailer 4 części przygód Johna Wicka możemy oglądać już w sieci. Widzimy na nim, że John dostaje możliwość finalnego rozwiązania swoich problemów. Czy mu się to uda - nie wiadomo. Premiera filmu zaplanowana jest na marzec 2023.