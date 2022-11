Zanim przejdziemy do bardziej przyjemnych rzeczy rozprawmy się z tytułem, który w pełnej wersji wedle Netfliksa brzmi: Glass Onion: Film z serii "Na noże". Można więc śmiało zakładać, że będzie on po prostu nazywany "Glass Onion" albo "Na noże 2" (na co szanse są znacznie większe). Wiemy, że film trafi na Netfliksa już 23 grudnia, więc będzie to jeden z prezentów platformy na Święta Bożego Narodzenia. Rok temu zwlekano aż do końca roku z debiutem "Nie patrz w górę", który najwyraźniej był uznany za potencjalnie największy film platformy w ciągu 12 miesięcy. Tego samego oczekuje się po drugiej odsłonie przygód detektywa Blanca. To chyba słuszne założenie?

Seria Na noże w rękach Netfliksa

"Na noże" z 2019 roku oceniono na Filmwebie oraz IMDb naprawdę wysoko: średnia wynosi aż 7,9, a produkcja przypadła w podobnym stopniu i widzom, i krytykom. Gdy ogłoszono, że Rian Johnson wróci jako twórca i reżyser kolejnych filmów, a za produkcje i dystrybucję będzie odpowiadać Netflix byliśmy trochę zaskoczeni. Przejęcie tak dużej marki przez platformę VOD pokazuje, że Netflix planuje walczyć o widza na każdym polu, choć pierwsze seanse Glass Onion: Film z serii "Na noże" odbędą się w kinach. Czy także w polskich? Jak na razie brakuje informacji na ten temat, ale do grudnia powinno się to wyjaśnić.

Zwiastun Na noże 2: Glass Onion. O czym opowiada film?

Netflix podzielił się opisem fabuły drugiego filmu z serii "Na noże", dzięki czemu wiemy, że produkcja odsłoni trochę życia prywatnego detektywa i zabierze nas w zupełnie inną, acz podobną przygodę kryminalną prosto do Grecji: Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona.

Na liście gości znaleźli się: dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand; obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella; odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint; projektantka mody i była modelka, Birdie Jay wraz z niezawodną asystentka Peg; a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey. Jak w każdym porządnym kryminale, z każdym z bohaterów wiążą się jakieś tajemnice, kłamstwa i motywacje. Kiedy ktoś ginie, każdy staje się podejrzany.

W filmie zagrał oczywiście Daniel Craig, a obok niego wystąpili Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline with Kate Hudson oraz Dave Bautista.