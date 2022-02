Polacy najchętniej przeprowadzają się teraz do Niemiec, co z Wielka Brytanią?

Clicktrans.pl to serwis łączący osoby czy firmy wysyłające duże przedmioty z przewoźnikami kursującymi w interesujących nadawców kierunkach. Działa od 10 lat, więc dziś to już całkiem prężnie działająca platforma z ciekawymi danymi.

Serwis Clicktrans.pl od 10 lat monitoruje wiele kategorii ogłoszeń przewozów, jednym z nich są przeprowadzki, dziś udostępnili nam dane z raportu - Przeprowadzki 2021, dzięki którym możemy ocenić aktualne kierunki wyjazdów i źródła powrotów do kraju naszych rodaków.

Baza jest dość solidna, raport z przeprowadzek za 2021 roku bazuje na 41 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2021.

Zaczynamy od stosunku liczby wyjazdów z Polski do powrotów do kraju, podobnie jak w poprzednich latach z wszystkich zleceń przeprowadzkowych ponad 70% stanowią powroty z emigracji, jednak po raz pierwszy od 2014 roku wyraźnie spadł odsetek powrotów, a w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł odsetek wyprowadzek z Polski.

Jaki jest obecnie najpopularniejszy kierunek wyprowadzek? Jeszcze w 2020 roku przodowała w tym rankingu Wielka Brytania, ale z uwagi głównie na brexit, znacznie spadła popularność tego kraju wsród rodaków i z ponad 23% z wszystkich emigrujących do Wielkiej Brytanii zrobiło się ponad 15%, a więc spadek o ponad 8 p.p..

W tym samym czasie tylko niewielkie wahanie odsetka emigrujących do Niemiec spowodowało, że to właśnie ten kierunek stał się numerem jeden w 2021 roku. Co warto jeszcze odnotować, znacząco wzrosła popularność Holandii.

Po stronie powrotów do kraju, kolejność jest taka sama, prócz zamiany na pierwszym i drugim miejscu. Najwięcej zleceń przeprowadzek odnotowano z Wielkiej Brytanii do Polski, dalej były Niemcy i Holandia. Ta czołówka utrzymuje się w tym samym składzie od 2018 roku.

Michał Brzeziński, CEO Clicktrans:

Obserwujemy spadek zainteresowania przeprowadzkami do Wielkiej Brytanii. Spada również udział powrotów z tego kraju do Polski w stosunku do innych kierunków, jak na przykład powrotów z Niemiec czy Holandii. Może być to efekt po Brexicie. Polacy chętniej wybierają kraje należące do Unii Europejskiej np. Niemcy jako cel przeprowadzki, a ci, którzy już osiedli w Wielkiej Brytanii, niekoniecznie planują powroty.

Reasumując, jeśli chodzi o najpopularniejsze lokalizacje w ubiegłym roku, Hiszpania okazała się jedynym krajem, do którego Polacy chętniej się wyprowadzali niż z niego wracali.

Clicktrans.pl przeanalizował też ceny tych zleceń przeprowadzkowych i wyliczył średnią cenę przeprowadzek z kraju i do kraju na poziomie ponad 2 tys. zł, to około cztery razy większy koszt niż średnia cena zlecenia przy przeprowadzce krajowej. Poziom kosztów nieznacznie zmienił się od zeszłego roku.

Wyraźnie natomiast zwiększył się w przypadku Hiszpanii, czyli najdalej wysuniętego kierunku emigracji Polaków - z 4,5 tys. zł do 5,1 tys. zł., z kolei największy spadek kosztów odnotowano w przypadku zleceń przeprowadzek z Polski do Holandii.

Jeśli chodzi o przeprowadzki do Polski, powrót z Hiszpanii okazuje się tańszy niż wyprowadzka do tego kraju i to znacznie. Nieco tańsze są powroty z Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.

Ile to wszystko waży? Średnia waga rzeczy do przewiezienia maleje z roku na rok, w 2019 roku była to blisko tona, aktualnie niespełna 700 kg w przypadku przeprowadzek do Polski i nieco ponad 600 kg przy wyprowadce z Polski.

Źródło: Clicktrans.pl.

