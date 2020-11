Kiepski start Xbox Series X/S. Nie działa Xbox Live, nie przejmuj się – nie tylko Tobie

Dziś swoją oficjalną światową premierę miały nowe konsole Microsoft – Xbox Serie X oraz Xbox Series S. Oba sprzęty są świetne, o czym wspominaliśmy w naszych recenzjach:

Recenzja Xbox Series X

Recenzja Xbox Series S

Sam obserwowałem dziś na swoich mediach społecznościowych ile radości mieli znajomi, którzy zamówili swoje nowe konsole i cieszyli się z ich rozpakowywania oraz podłączania. Niestety, wielu graczy donosi, że nie może się zalogować o usługi Xbox Live, czyli kluczowej kwestii w przypadku nowych konsol. To przecież dzięki sieciowej infrastrukturze można grać w produkcje z Game Passa, największego asa w rękawie Microsoftu.

We're aware that users are currently unable to sign into Xbox Live on various platforms. The right teams are looking into the issue and working on a fix. We'll provide updates here on our Twitter, or on our status page at https://t.co/dG2dbISiH7

— Xbox Support (@XboxSupport) November 10, 2020