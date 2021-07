Kia Ceed z całkiem nowym pasem przednim

Największa zmiana widoczna na pierwszy rzut oka to pojawienie się nowego logo KIA na zderzaku, w miejsce niepozornego znaczka, który obecny był tam już od kilkunastu lat. Poza tym zmienione zostały też wloty powietrza do silnika, dolny został podzielony na dwie części i ma teraz bardziej sportowy charakter. Boczne również zostały przeprojektowane i zachodzą na zderzak nadając więcej dynamiki całej sylwetce. Kształt reflektorów się natomiast nie zmienił, ale techniczne w środku są to całkiem nowe lampy o lepszej wydajności co jest kolejnym plusem liftingu.