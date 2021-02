Wszystko wskazuje na to, że Kia zajmie się przygotowaniem platformy, zawieszenia i napędu, a Apple będzie odpowiadało za oprogramowanie oraz projekt karoserii. Apple Car ma być autonomicznym autem elektrycznym naszpikowanym nowoczesnymi technologiami. Wiele wskazuje na to, że plan pomimo, że bardzo ambitny, zostanie zrealizowany, bo opracowanie platformy to jeden z najtrudniejszych i najbardziej kosztownych procesów.

Mam wrażenie, że Electromobility Poland mogłoby się czegoś nauczyć od Apple, zamiast forsować budowę całkiem nowej fabryki, na nieznanej do tej pory platformie. Szykuje nam się ciekawa batalia o to kto pierwszy wyprodukuje te swoje 100 000 elektrycznych samochodów. Szkoda tylko, że w naszym przypadku odbywa się to za pieniądze podatników.