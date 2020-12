E-GMP – zasięg do 500 km i nawet 600 KM

Platforma E-GMP stworzona została z myślą o małych i średniej wielkości samochodach, w tym również SUVach, które zadebiutują w najbliższych 3-4 latach. Do 2025 roku Hyundai wspólnie z Kia chce mieć w ofercie ponad 20 różnych modeli aut elektrycznych i to właśnie E-GMP umożliwi ich budowę. Na pierwszy rzut oka nie zapowiada się jakoś imponująco, zasięg rzędu 500 km nie robi już dzisiaj na nikim wrażenia, ale trzeba pamiętać, że to rozwiązanie stworzone z myślą o autach średniego segmentu. Hyundai rozwija też technologię napędu wodorowego z ogniw paliwowych i to może być lepsze rozwiązanie dla większych pojazdów, co pokazuje Toyota z modelem Mirai.

W E-GMP ważniejszy jest fakt, że dzięki modularnej budowie i sporym możliwościom konfiguracji, na bazie tego rozwiązania będzie można budować samochody różnej wielkości i o różnej mocy. Platforma pozwala na montaż nawet dwóch silników elektrycznych, których łączna moc może dochodzić do 600 KM (447 kW). To pozwoli na zbudowanie samochodu, który ma być w stanie przyśpieszać do 100 km/h w czasie około 3,5 sekundy, podobnie jak najlepsze auta sportowe.