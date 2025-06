Netflix i KFC szokują nowością. Trzeba się spieszyć!

KFC rozszerza swoją ofertę wprowadzając nową linię "Squid Game". Centralnym punktem nowej propozycji jest kurczak KFC, wzbogacony o koreański sos BBQ z dodatkiem sezamu. Jak czytamy w informacji prasowej, to połączenie ma na celu zaoferowanie zarówno znanych konsumentom tekstur i smaków kurczaka, jak i wprowadzenie nowości poprzez aromatyczny, słodko-pikantny sos typowy dla kuchni koreańskiej.

Reklama

Squid Game w KFC. Nowe menu

Wśród wprowadzonych produktów znajduje się Korean BBQ Burger, składający się z filetu z kurczaka glazurowanego koreańskim sosem BBQ, uzupełnionego majonezem, mieszanką kapusty oraz ogórkiem konserwowym. Bułka burgera została zaprojektowana tak, aby jej kolorystyka nawiązywała do uniformów strażników z serialu "Squid Game", co stanowi bezpośrednie odniesienie wizualne do produkcji. Dostępne są również Hot Wings BBQ Bucket, czyli skrzydełka z kurczaka w intensywnej glazurze Korean BBQ z nutą sezamu, przeznaczone zarówno do indywidualnej konsumpcji, jak i do dzielenia się w grupie. Ofertę uzupełnia Strips BBQ Bucket, delikatne, panierowane filety z kurczaka w pikantno-słodkiej koreańskiej odsłonie, skierowane do osób preferujących filety zamiast skrzydełek.

Wszystkie produkty z nowej serii są serwowane w limitowanych opakowaniach, których wygląd jest konsekwentnie stylizowany na elementy graficzne i estetykę serialu "Squid Game". Nowa oferta została wprowadzona 10 czerwca 2025 roku i jest dostępna we wszystkich restauracjach KFC w Polsce, a także w opcji dostawy.

O czym opowiada serial Squid Game?

Jeśli jakimś cudem przegapiliście ten hit Netfliksa, to podpowiadamy. Pierwszy sezon "Squid Game" przedstawił światu Seong Gi-huna, zadłużonego gracza, który wraz z setkami innych osób w trudnej sytuacji finansowej zostaje zaproszony do udziału w serii śmiertelnie niebezpiecznych gier dla dzieci. Stawką jest ogromna nagroda pieniężna, a konsekwencją przegranej – śmierć. Gi-hun, będący świadkiem okrutności i zdrady, ostatecznie zwycięża, ale jest głęboko straumatyzowany i zszokowany odkryciem, że twórcą gier był jeden z uczestników, którego uważał za przyjaciela. Drugi sezon kontynuuje historię Gi-huna, który po wygranej próbuje funkcjonować w świecie, ale jest dręczony wspomnieniami i poczuciem winy. Postanawia nie wsiadać do samolotu, by spotkać się z córką w USA, lecz zamiast tego stawia sobie za cel zdemaskowanie i powstrzymanie organizacji stojącej za Squid Game. W tej części widzowie pogłębiają wiedzę o zakulisowych operacjach gier i motywacjach ich twórców, a Gi-hun próbuje infiltracji.

3. sezon Squid Game już w czerwcu 2025 roku

Netflix potwierdził, że trzeci sezon "Squid Game" będzie miał swoją premierę 27 czerwca 2025 roku. Ma to być finałowy rozdział historii Gi-huna, który powraca do gry, by raz na zawsze zmierzyć się z odpowiedzialnymi za te makabryczne wydarzenia. Sezon trzeci ma pogłębić desperację Gi-huna po kolejnych niepowodzeniach i postawić go przed ostatecznymi wyborami, a także rzucić więcej światła na postać Front Mana i jego przeszłość.