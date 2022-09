EuroLinux Desktop - jak prezentuje się polska dystrybucja linuxa?

EuroLinux Desktop to polska dystrybucja linuxa wycelowana w klientów korporacyjnych. Co otrzymujemy kupując takie rozwiązanie?

Jak wszyscy wiemy, Linux jest rozwiązaniem opensource'owym, więc w świadomości olbrzymiej liczby użytkowników jawi się on jako "darmowy" system operacyjny. Jednocześnie - Linux ma swoją wierną grupę użytkowników i kwestiach profesjonalnych bardzo często wykorzystywany jest np. do zarządzania nawet olbrzymimi serwerami. Jednocześnie, liczba klientów desktopowych rośnie z roku na rok i dziś możemy wybierać w wielu stabilnych dystrybucjach które pozwalają na bardzo wiele nawet osobom, które nigdy nie miały wcześniej styczności z tą rodziną systemów. To spowodowało, że desktopowy Linux stał się narzędziem, które nie musi być ogarniane tylko przez entuzjastów, ale w końcu stał się systemem mogącym być alternatywą dla Windowsa i MacOS. Jeżeli nie wierzycie - polecam zapoznać się z moją serią felietonów "jak bardzo idiotoodporny jest Linux".

Nadszedł więc czas by linuxa zacząć wykorzystywać także w pracy

EuroLinux to polska dystrybucja Red Hat Enterprise Linux 9, czyli dystrybucji wypuszczonej w 2022 roku, która wsparcie od twórców będzie miała aż do 2033 roku. Czym się charakteryzuje? Cóż, jak przekonuje EuroLinux, korzyści mają tutaj wszyscy. Pracownicy przesiadający się z Windowsa bądź MacOS otrzymują (w miarę) znajome środowisko z dostępem do wszystkich potrzebnych aplikacji dzięki repozytorium Flathub. Administratorzy i działy IT zapewne też się ucieszą, ponieważ jest to znane im, stabilne środowisko. Finalnie - kadra zarządzająca doceni niższą cenę, długie wsparcie dla tej wersji systemu i znacznie wyższe bezpieczeństwo niż w przypadku systemu Windows.

Maiłem okazję pobawić się nieco nowym systemem (plik ISO można pobrać ze strony EuroLinux za darmo) i muszę przyznać, że nie zanotowałem niczego, co mogłoby wskazywać na jakikolwiek problem. Instalując system, jak w przypadku wielu dystrybucji, można go najpierw "przetestować", zanim wrzuci się go na dysk. Red Hat jest responsywny, ma sporo opcji personalizacji i choć duża część ustawień jest w innym miejscu niż np. w Windowsie, to nawet niewprawnemu użytkownikowi wystarczy 5 minut by zapoznać się z tym, co i jak działa.

Oczywiście, kwestią jest dostępność niektórych programów/aplikacji, jak to w przypadku Linuxa, natomiast sami twórcy EuroLinux Desktop rekomendują w tym wypadku użycie chociażby Wine. Co wiecej - w przypadku chociażby pakietu biurowego istniejące zamienniki na Linuxa są już tak rozbudowane, że chociażby pakiet Microsoftu jest tu zwyczajnie zbędny.

Zapewnie zapytacie teraz - skoro EuroLinux Desktop można pobrać za darmo, to na czym firma chce zarabiać i czym różni się to od jakiejkolwiek innej dystrybucji. Cóż - po pierwsze program został przez EuroLinux spolszczony i posiada preinstalowane wszystkie narzędzia, które mogą być przydatne w pracy biurowej. To, co jest jednak sekretem EuroLinux i tym, za co tu tak naprawdę się płaci, to pełne wsparcie w języku polskim dostępne, wykupowane w abonamentach na określony czas. Kiedy mamy jakiś problem z linuxem, jesteśmy skazani na siebie badź na rozwiązania dostępne w internecie. To często odstraszało przedsiębiorców i marginalizowało udział linuxa jako desktopowe rozwiązanie dla firm.

Jeżeli jesteście ciekawi, jak prezentuje się EuroLinux Desktop, możecie pobrać go pod tym linkiem. Powstaje pytanie - czy uważacie, że linux stał się już na tyle stabilnym w codziennym użytkowaniu systemem, by zaczęły go używać także korporacje?