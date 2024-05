Katalog gier Netfliksa stale się poszerza. Nie jest jeszcze tak imponujący jak chociażby ten Apple Arcade, ale myślę, że kwestią najbliższych miesięcy jest, aż będzie można traktować ich jako konkurentów. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku Netfliksa użytkownicy nie dopłacają za dostęp do gier ani złotówki. To rzecz, która dostępna jest jako bonus do bogatej bazy filmów i seriali.

Najwyraźniej sekcja ta nabiera wiatru w żagle, bo majowe premiery zapowiadają się znakomicie. I choć już teraz zagramy w Sonic Mania Plus, to na tym jeszcze nie koniec. Bowiem za kilka dni do katalogu zaczną dołączać kolejne produkcje — a wśród nich nie zabraknie prawdziwych hitów!

Katalog gier Netfliksa się powiększa. Oto majowe premiery!

Maj bez wątpienia będzie jednym z najlepszych z dotychczasowych miesięcy dla tej sekcji. I choć dla jednych to tylko pięć nowych gier, to serwowanie hitów takich jak kultowy Braid pokazuje, że platforma podchodzi do tematu naprawdę poważnie.

Sonic Mania Plus (premiera: już dostępny!)

Braid, Anniversary Edition (premiera: 14 maja)

Paper Trail (premiera: 21 maja)

Netflix Stories: Virgin River (premiera: 29 maja)

Katana Zero (premiera: maj — konkretna data jeszcze nie jest znana).

Nie ukrywam, że widok Braida w jego ulepszonej wersji jest sporą niespodzianką. Jeżeli nigdy nie mieliście okazji zapoznać się z tą grą, to... warto nadrobić. Produkcja ta zręcznie łączy w sobie zagadki logiczne z platformówką. Wcielamy się tam w postać Tima, który poszukuje swojej zaginionej ukochanej w magicznym świecie. Mechanika zarządzania czasem odgrywa w tej zabawie kluczową rolę, umożliwiając cofanie i przyspieszanie, co wpływa na rozwiązanie zagadek. W tej rocznicowej wersji odświeżono grafikę, która jeszcze efektywniej prezentuje ręcznie malowane tła i postacie.

Widać też, że Netfliks chce jak najbardziej eksponować swoje marki — i przejmowanie kolejnych studiów deweloperskich ma sens, bo w ten sposób ich produkcje mogą trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców. Bardzo dobrą wiadomością jest także zapowiedź Katana Zero. Jeżeli nigdy nie słyszeliście o tym hicie, to podpowiem, że warto dać mu szansę (choć koniecznie z zewnętrznym kontrolerem!). To dynamiczna gra akcji 2D osadzona w futurystycznym świecie pełnym przemocy i spisków, gdzie wcielamy się w tajemniczego wojownika, który jest wynajmowany do eliminowania celów przez tajemniczą agencję. Gra w fantastyczny sposób łączy płynne, szybkie, walki z elementami skradanki i zagadkami. Co więcej: każdy poziomu można przejść na co najmniej kilka sposobów, co daje nam sporo swobody w eksploracji i działaniu. To również gra, w której ważną rolę odgrywa manipulacja czasem. Niestety, na tę chwilę nie znamy jeszcze konkretnej daty premiery — choć platforma twierdzi, że gra trafi w nasze ręce jeszcze w maju!