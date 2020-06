Kasowanie (starych) postów na Facebooku staje się właśnie dużo łatwiejsze

Jeżeli macie konto na Facebooku ładnych kilka(naście) lat, to pewnie po drodze nazbierało się tam trochę treści, które może i chcielibyście skasować, ale… tamten interfejs nie za bardzo do tego zachęca. Umówmy się: dla ludzi regularnie dodających tam wpisy, to właściwie niewykonalne. Oznacza to co najmniej kilka godzin przewijania, a sam wybór i polecanie usunięcia postów też nie należy do specjalnie przyjemnych. I Facebook doskonale o tym wie, dlatego startuje właśnie z nowym narzędziem pozwalającym łatwiej zarządzać naszymi wpisami. Porządki z historią postów na Facebooku nareszcie nie będą udręką.

Kasowanie postów na Facebooku w ułatwionej formie

Nowa opcja zarządzania postami pozwoli nie tylko na masowe ich usuwanie, ale także filtrowanie. To dotyczyć będzie zarówno typu wpisu, jak i zakresu dat czy osób które są w nich wspomniane. Automatycznie więc nasuwa się to, że nowe zarządzanie aktywnością będzie doskonałym narzędziem do czyszczenia naszego konta nie tylko z głupich wpisów dodawanych w szczeniackich latach, ale także z ludzi, którzy z różnych powodów zniknęli z naszego życia. Eks także ;-)