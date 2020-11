No dobrze, a jak to dokładnie ma działać. Tego jednak zrzutka.pl na razie nie zdradza do końca. Wiemy, iż karta wpłatnicza wyposażona jest w NFC, więc po zbliżeniu do niej smartfona z jego obsługą może uaktywnić się nam proces płatności, jak ma to miejsce w przypadku terminali płatniczych. Na smartfonie prawdopodobnie przekierowani zostaniemy do internetowej bramki płatniczej, dzięki której będzie można zapłacić za usługę przy pomocy BLIKA czy swojej karty płatniczej. Na urządzeniach bez NFC będzie można zeskanować w tym celu kod QR, znajdujący się na karcie wpłatniczej. Jej posiadacz w każdej chwili będzie mógł przelać wpłacone środki na swoje konto bankowe, które mają się na nim pojawiać w ciągu kilku minut od zlecenia.

Wydaje mi się to jednak bardzo czasochłonne, zwłaszcza jeśli płatności będziemy realizować własną kartą płatniczą czy przelewem. W przypadku szybkich płatności typu Apple Pay, Google Pay czy BLIKA konieczne jest przecież wcześniejsze zdefiniowanie kwoty płatności, jaką mamy dokonać. AP, GP czy BLIKIEM potwierdzamy jedynie chęć zapłaty, nie mamy możliwości zmiany kwoty transakcji.

Prawdopodobnie więc w karcie wpłatniczej zaszyty będzie dedykowany każdemu posiadaczowi indywidualny link do bramki płatniczej, a kwotę transakcji będzie trzeba każdorazowo definiować, na przykład w aplikacji mobilnej zintegrowanej z daną kartą wpłatniczą.

To są tylko moje przypuszczenia, może macie jakieś inne pomysły, jak to zostanie technicznie rozwiązane. Niemniej rozwiązanie ciekawe i jego powodzenie zależy właśnie od tego czy przy szybkich płatnościach bezgotówkowych sam proces zapłaty będzie równie wygodny jak przy płatnościach w zbliżeniowych terminalach płatniczych.