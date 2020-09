BLIK zadebiutował w aplikacjach mobilnych sześciu największych banków w Polsce na początku 2015 roku. W zasadzie od początku jego popularność systematycznie rosła z kwartału na kwartał. Dziś jest najbardziej popularną formą płatności w e-commerce, prześcigając w tym nawet karty płatnicze. To nie mogło pozostać bez wpływu na postrzeganie przez rodaków tej marki.

Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

BLIK jest obecnie najsilniejszą marką w kategorii nowoczesnych płatności w Polsce. Co istotne – cały czas wzmacnia swoją pozycję. Jest także najszybciej rosnącą w świadomości badanych innowacją na rynku płatności bezgotówkowych powiększając dystans do innych rozwiązań – często oferowanych przez globalnych graczy. Mimo, że marka BLIK obecna jest na rynku zaledwie od 5 lat, udało nam się zbudować wśród osób używających aplikacji bankowych świadomość tego, do czego można go wykorzystać oraz przekonać bardzo wielu użytkowników do wypróbowania naszej metody płatności.