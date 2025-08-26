Zdjęcia Google z nową aplikacją. Zmiany zobaczysz gołym okiem

Google od kilku miesięcy etapami wprowadza zmiany aplikacji Zdjęcia. Jakiś czas temu sporo nowości trafiło na iOS, a teraz nowy wygląd trafia również na urządzenia z Androidem na pokładzie. Co się zmieniło?

Co ciekawe - tym razem zmiany nie są jedynie kosmetyczne, jak ma to miejsc w przypadku lwiej części aktualizacji aplikacji. Internetowy gigant zdecydował się na gruntowną przebudowę interfejsu. Jej celem jest uproszczenie obsługi, a także uczynienie aplikacji znacznie bardziej przejrzystą i... po prostu wygodną w obsłudze.

Reklama

W zaktualizowanym widoku aplikacji, podstawowe dane (takie jak data wykonania, godzina oraz lokalizacja) pojawiają się u góry ekranu. To na pozór niewielka zmiana, ale bez wątpienia wpłynie ona pozytywnie na szybszy dostęp do informacji. Automatycznie bowiem eliminuje konieczność dodatkowego przewijania. W prawym górnym rogu znajdziemy jedynie ikonę gwiazdki (dodawanie do ulubionych) oraz klasyczne menu z trzema kropkami, które otwiera szersze opcje zarządzania plikami.

Na tym jednak nie koniec - bowiem dolny pasek w formie karuzeli także doczekał się istotnych zmian. Teraz skupia się on bardziej na szczegółach zdjęcia i jego pochodzeniu, a nie na akcjach. W rozwijanym menu znajdują się m.in.:

szczegóły lokalizacji i dane o pliku,

Obiektyw Google,

kreator treści (film, kolaż, zdjęcie kinowe, zamiana zdjęcia w wideo),

opcje zamówienia odbitek,

pokaz slajdów i przesyłanie obrazu na inne urządzenia,

pobieranie, usuwanie z urządzenia, drukowanie, a także dostęp do pomocy i opinii.

Google podkreśla, że wszystkie te nowości mają nadać Zdjęciom bardziej współczesny i intuicyjny charakter. Pojawił się także jasny motyw tła, który wcześniej nie był dostępny w aplikacji. Dodatkowo funkcjonalne odznaki w górnej części ekranu umożliwiają szybkie działania, takie jak zmianę kategorii zdjęcia czy odtwarzanie lub zatrzymywanie zdjęć Live/Motion.

Wisienką na torcie jest obsługa stosów i serii ujęć. Dzięki ikonkom przypiętym do miniatur, można wybierać główne zdjęcie w serii, usuwać elementy ze stosu lub zaznaczać wiele fotografii jednocześnie w celu wykonania masowych operacji. To bez wątpienia zmiana, która pomoże bardziej efektywnie i wygodniej zarządzać naszymi multimediami.

Wszystkie te zmiany w Zdjęciach Google bez wątpienia są przemyślaną, naprawdę solidnie przeprowadzoną, ewolucją. Interfejs stał się łatwiejszy w obsłudze, czytelniejszy i bardziej spójny z innymi produktami giganta. Bez wątpienia najważniejszą zmianą jest możliwość szybkiego dostęp do kluczowych informacji o zdjęciu oraz przebudowane, intuicyjne, menu z którego wielu skorzysta z przyjemnością. Widać że Google przyłożyło się do tych zmian i konsekwentnie je realizuje, na czym zyskamy przede wszystkim my: użytkownicy. A kiedy mowa o tak popularnych aplikacjach jak Zdjęcia - tam nie ma miejsca na wpadki i niedociągnięcia i gigant doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Nowa wersja aplikacji już czeka w Sklepie Google Play!