Sąd Apelacyjny podtrzymał karę 18 mln zł dla Plusa za Power LTE bez limitu danych

Powoli kończy się Plusowi droga odwoławcza od kary nałożonej przez UOKiK w 2016 roku, kiedy to prezesem był jeszcze Marek Niechciał.

Niemniej droga ta pokazuje, iż warto było, bo pierwotna kara opiewała na kwotę aż 40,4 mln zł - 30,7 mln zł przypadało na Polkomtel i 9,7 mln zł na Cyfrowy Polsat.

Urząd zakwestionował wówczas reklamy, które wprowadzały w błąd konsumentów. Pierwsza z nich dotyczyła usługi SmartDOM, która to obiecywała promocyjną cenę 61 zł za zestaw obejmujący pakiet usług wraz ze smartfonem, tabletem i telewizorem, a w rzeczywistości za tablet i telewizor trzeba było dodatkowo płacić.

Druga z reklam: Power LTE - Internet LTE bez limitu danych sugerowała ofertę internetu bez limitów, a w rzeczywistości klienci odbijali się od ograniczenia zarówno wielkość transferu (pakiety danych), jak i prędkość transmisji danych po wykorzystaniu pakietu, nawet do 32 kb/s.

Polkomtel odwołał się od tej kary do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który to w maju tego roku podtrzymał decyzję UOKiK, ale obniżył wysokość kary do 18,5 mln zł.

Sąd Apelacyjny utrzymał nałożoną przez Prezesa UOKiK na Polkomtel karę ponad 18 mln zł. Sprawa dotyczy kampanii Power LTE oraz Smart DOM: „Power LTE bez limitu danych”. Sąd podkreślił, że reklama nie musi zawierać wszystkich elementów usługi, ale nie może przekazywać nieprawdziwych informacji. Zgodnie z wyrokiem, Polkomtel został zobowiązany do publikacji ogłoszeń w tv o decyzji – emisja 7 dni dwa razy w tygodniu.

Polkomtel nadal nie zgadzał się z tą decyzją, więc odwołał się od niej do Sądu Apelacyjnego. UOKiK poinformował wczoraj, iż sąd ponownie przyznał rację UOKiK i podtrzymał też wysokość kary ponad 18 mln zł.