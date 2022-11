Kanał TVP Sport zhackowany

Jak podaje Niebezpiecznik, kanał TVP Sport na YouTube został wczoraj przejęty przez nieznanych sprawców. Niemal natychmiast zniknęły z niego wszystkie dostępne filmy i relacje sportowe, zmieniono logo na symbol Twittera, a na kanale pojawiła się relacja na żywo, w której sam Elon Musk zachęcał do inwestycji w kryptowaluty. To oczywiście powszechnie znany scam, ale włamywacze musieli się świetnie do tego oszustwa przygotować. Wiarygodności całej relacji miał pewnie dodawać fakt, że kanał TVP Sport miał ponad 500 tys. subskrybentów. Relacja trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a dzisiaj kanał TVP Sport jest całkowicie zablokowany.

Trudno powiedzieć czy i kiedy kanał wróci na YouTube, ale jest to z pewnością mocny cios w publicznego nadawcę, który za 10 dni rozpocznie relacje z mundialu w Katarze i cieszy się pewnie obecnie dużym zainteresowaniem. Warto też zastanowić się jak doszło do tego przejęcia i jakie inne usługi, z których korzysta Telewizja Polska mogły zostać przejęte. Nie wiemy niestety ile osób miało dostęp do kanału TVP Sport i prawa administracyjne do jego obsługi. Wystarczy aby jeden z administratorów został zaatakowany, jeśli nie korzystał z dwuskładnikowego uwierzytelnienia to cała operacja miała duże szanse powodzenia.

Póki co nie mamy żadnego komentarza ze strony TVP. Kanał zmieniał swoją nazwę wczoraj przynajmniej dwa razy, bo po zmianie na Twittera, później był oznaczony jako Tesla - Live. Ślady tej działalności można jeszcze znaleźć w wyszukiwarce Google. Odzyskanie dostępu do kanału będzie pewnie możliwe, ale z pewnością potrwa kilka dni. Życzymy jednak kolegom z TVP powodzenia i polecamy wybrać się na szkolenie o cyberbezpieczeństwie w sieci.