Kamerki sportowe to kompaktowe urządzenia do zadań specjalnych. Nagrywają wideo w świetnej jakości, ale mają swoje mankamenty. Sprawdź, czy spełnia Twoje oczekiwania.

Lato zachęca do jazdy na rowerze, surfingu, wspinaczki i szeregu innych aktywności fizycznych. Wspomnienia z urlopu najlepiej uwiecznić na materiałach wideo, a do tego konieczny będzie odpowiedni sprzęt. Pierwsza myśl to oczywiście smartfon – większość z nas ma przecież w kieszeni urządzenie mniej lub bardziej fotograficzne, którym można szybko uwiecznić ważne chwile. Sęk w tym, że w przypadku bardziej ekstremalnych wyczynów dokumentowanie ich za pomocą telefonu może skończyć się dla urządzenia tragicznie, bo smartfon może nie wytrzymać wstrząsów, upadków czy zachlapań. Naturalnym wyborem jest więc kamerka sportowa, ale to zazwyczaj koszt kilkuset złotych wzwyż. Zastanówmy się więc, czym charakteryzują się te urządzenia, czy warto wydać na nie pieniądze i kto powinien rozważyć ich zakup.

Kamerka sportowa – czym się charakteryzuje?

Kamerki sportowe przybierają zazwyczaj formę niewielkich, prostokątnych i kompaktowych urządzeń z możliwością przyczepienia ich do kasku, roweru bądź statywu. Charakterystyka budowy wynika bezpośrednio z ich przeznaczenia. Podczas uprawiania sportu – zwłaszcza wyczynowego – nie możemy pozwolić sobie na nadmierny ciężar i zajmowanie zbyt dużej ilości miejsca. Wygoda ta ma jednak swoje wady, bo inżynierowie muszą z tego powodu iść na pewne kompromisy.

Źródło: Depositphotos

Mankamentem kamerek sportowych jest przede wszystkim słaba jakość nagrywanego dźwięku. Kamerki posiadają często specjalne obudowy wodoszczelne lub wodoodporne, a to sprawia, że mikrofon jest zasłonięty i nie zbiera dźwięków z otoczenia tak dobrze, jak zwykłe kamery. Niewielka konstrukcja prowadzi też bezpośrednio do drugiej wady, czyli braku podglądu znanego z „dużych” kamer. Oczywiście istnieją modele, do których wciśnięto niewielki ekranik, ale jest to zazwyczaj wyświetlacz słabej jakości, dodany na siłę.

Ich niewątpliwym plusem (oprócz niewielkich rozmiarów) jest jakość nagrywanego wideo. Obecnie dostępne kamerki na rynku występują najczęściej w wariantach Full HD 1920×1080 oraz 4K 3840×2160, rejestrujące obraz w 60 lub 120 kl/s. To zaś pozwala osiągnąć naprawdę świetne efekty, głównie z uwagi na to, że kamerki sportowe cechują się dużą czułością na światło, przez co wideo nagrywane w gorszych warunkach wciąż prezentuje się zadowalająco.

Źródło: Depositphotos

Najważniejszą cechą kamerek sportowych jest jednak stabilizacja. Zakładamy bowiem, że wideo kręcone będzie głównie w ruchu i na szczęście większość kamerek, nawet tych z poziomu cenowego poniżej 1000 zł, może pochwalić się tą funkcją. Zaletą kamerek jest jednak to, że można podczepić je do gimbala, co daje nam topową stabilizację obrazu nawet podczas intensywnego poruszania kamerką.

Kamerka sportowa charakteryzuje się też odpowiednim przystosowaniem do trudnych warunków. Te najbardziej uniwersalne są odporne na wstrząsy i dobrze znoszą kontakt z wodą dzięki certyfikatom IPX7/IPX8. Dzięki temu mogą towarzyszyć nie tylko rekreacyjnemu nurkowaniu, ale także zjazdom z górskich stoków, a dzięki akcesoriom do montażu można umieścić je na desce czy kasku, uzyskując świetne efekty POV. Producenci wyposażają je też w opcjonalne akcesoria zabezpieczające w postaci nakładek montażowych, obudowy czy pasów, które można założyć na ramię lub klatkę piersiową.

Kto powinien rozważyć zakup kamerki sportowej?

Kamerka sportowa to sprzęt przeznaczony nie tylko dla sportowców. Oczywiście ta grupa najmocniej doceni ich wodoodporność i kompaktowe rozmiary, ale nie oznacza to, że okażą się zbędne podczas hobbystycznych podróży. Zakup powinny rozważyć przede wszystkim osoby, które poszukują niewielkiej i prostej w obsłudze kamery, nagrywającej obraz w świetnej jakości. Średnio nadają się do vlogowania z uwagi na przeciętne rejestrowanie dźwięku, ale dają możliwość znacznie bardziej kreatywnego podejścia do kręcenia wideo, niż smartfony czy klasyczne kamery. Dlaczego? Bo możliwość przyczepienia do kasku, roweru czy nawet obroży psa daje efekt widoku z perspektywy pierwszej osoby.

Po odpowiednim zmontowaniu nasi widzowie w postaci znajomych czy rodziny będą mogli poczuć się tak, jakby obserwowali scenerię z naszych oczu i bezpośrednio towarzyszyli nam w podróży. Jest to więc świetny wybór dla podróżników-amatorów i osób szukając pomysłu na kreatywne podejście do wideo, a mnogość akcesoriów w postaci gimbali, statywów i selfie sticków daje użytkownikowi możliwość rozwinięcia wodzy fantazji.

Źródło: Depositphotos

Czy więc warto kupić kamerkę sportową? Tak, jeśli poszukujesz niewielkiego i poręcznego sprzętu do nagrywania aktywności sportowej i podróżniczych wideo, z naciskiem na sytuacje, w których dłonie będą zajęte. Dodatkowo producenci kamerek sportowych udostępniają często własne aplikacje do szybciej obróbki filmów, co ułatwia pierwsze kroki początkującym użytkownikom. Jeśli zaś zależy Ci przede wszystkim na dobrej jakości dźwięku i dostępie do zewnętrznego ekranu, a ekstremalne wyczyny sportowe są Ci obce, to lepszym wyborem będzie tradycyjna kamera.

Stock image from Depositphotos