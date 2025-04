Jak oglądać telewizję bez kablówki i światłowodów?

Mimo intensywnego rozwoju sieci światłowodowych w Polsce, nadal wiele regionów stanowi białe plamy na mapie naszego kraju. Na szczęście ostatnie przyspieszenie wdrażania nowej technologie 5G, stwarza nowe możliwości w dostępie do sieci, no i nowe usługi, w tym telewizyjne.

Oczywiście internetowe kablówki, to nie jest jakaś nowość na rynku, że wspomnę tu tylko o WP Pilot czy Megogo. Do tego jednak potrzeba nielimitowanego dostępu do internetu. Co mają więc zrobić osoby zamieszkujące lokalizacje bez zasięgu internetu stacjonarnego?

Po zakończeniu pod koniec 2023 roku opóźnionej aukcji 5G w paśmie C i niedawnej dla pasm poniżej 1 GHz, otwierają się nowe możliwości w tym zakresie - to dużo większe prędkości i pojemność sieci, jak i większa dostępność w regionach o niewielkim zaludnieniu czy wewnątrz budynków. No ale po kolei, zacznijmy od samej oferty najpopularniejszych internetowych kablówek.

Oferty internetowych kablówek

Mówiąc internetowa kablówka, mam na myśli typowe kanały kablowe, nie tylko te, która operatorzy dołączają do ofert mobilnych (Telewizja mobilna czy Play Now), a zawierające głównie kanały dostępne już w naziemnej telewizji cyfrowej.

Jeśli chcemy takową wykupić poza ofertą operatorów u zewnętrznych dostawców telewizji internetowej, to ceny zaczynają się od 30 zł miesięcznie, a jak zależy nam na kanałach informacyjnych (między innymi TVN24) to koszt wynosi już 55 zł miesięcznie.

To w WP Pilot, z kolei na Megogo to koszt przynajmniej 45 zł miesięcznie.

Oferty na internet mobilny bez limitu danych i prędkości

Do tego potrzebujemy oczywiście internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości. I tak, w Orange najtaniej taki pakiet kupicie w Orange Flex za 80 zł miesięcznie - od razu już z ofertą komórkową do smartona, której każdy też przecież potrzebuje. Niemniej dokupując do tego internetową kablówkę, łącznie zapłacimy tutaj od 125 zł do 135 zł miesięcznie.

W Play, internet bez limitu danych i prędkości kosztuje 115 zł i to niezależnie czy jesteśmy klientami operatora czy nie, więc trzeba tu jeszcze doliczyć ofertę komórkową, ale nawet bez tego koszt rośnie już do 160 zł - 170 zł miesięcznie.

T-Mobile z kolei nie ma limitu transferu danych w ofercie internetu mobilnego, a najwyższy limit prędkości to 300 Mb/s i kosztuje 115 zł miesięcznie, a dla klientów operatora 95 zł miesięcznie, no ale tu również trzeba doliczyć ofertę komórkową. Bez oferty do smartfona, taki internet z telewizją będzie nas tu kosztował 160 zł (140 zł klienci operatora) - 170 zł (150 zł).

Telewizja bez kablówki i światłowodów - nowe możliwości dzięki 5G

Dzięki coraz szerszej dostępności właśnie 5G, zaczynają już jednak pojawiać się oferty łączone telewizji z internetem mobilnym i ofertą komórkową, coś co już od dawna znamy z pakietowych ofert ze światłowodami.

Pierwszą taką ofertą jest pakiet Mini bez limitu + Extra TV w Orange, który składa się z dostępu do internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości, abonamentu komórkowego z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych 300 GB, do tego internetowa kablówka - pakiet Extra TV 128 kanałów. Całość za 140 zł miesięcznie, tak więc tylko opcja z Orange Flex jest tu tańsza, z tym że w abonamencie Orange wszystko mamy w jednym pakiecie, nie trzeba wykupywać z osobna internetowej kablówki u zewnętrznego dostawcy.

Mam nadzieję, że i pozostali operatorzy przygotują takie pakiety w swoich ofertach, bo to wciąż jedyna opcja dla wielu gospodarstw domowych w Polsce na taki zestaw usług.

Stock Image from Depositphotos.