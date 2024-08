Oto serial, który ukazuje mroczne kulisy biznesu muzycznego. Premiera jeszcze w tym miesiącu

K-Pop to jeden z najpopularniejszych gatunków pośród młodego pokolenia i maszynka do robienia pieniędzy. Nowe grupy gwiazd powstają jak grzyby po deszczu, ale szybko przekonują się, że ta branża to nie tylko sława i tłumy na koncertach, ale też ogromna presja i rola trybiku w wielkiej machinie korporacyjnej. Apple chce K-Popowym gwiazdom przyjrzeć się w nowym serialu, który już niebawem zadebiutuje na platformie TV+.

Idole K-Popu – gwiazdy czy niewolnicy wytwórni?

Fenomen K-Popu to zjawisko tak obszerne i zawiłe, że jego pełne wyjaśnienie wymagałoby publikacji co najmniej kilku tekstów. Aby w pełni go zrozumieć, konieczne jest zanurzenie się w dziwnej charakterystyce koreańskiej kultury i wpływu zachodniego biznesu muzycznego na jej kształtowanie. Tak jak przed laty w segmencie disco polo niezwykle popularne były boysbandy, tak w K-Popie podobną rolę pełnią idole i idolki, choć typ muzyki oraz ich wartość rynkowa to zupełnie inna bajka. To właśnie te zagadnienia Apple postara się przybliżyć niedzielnemu widzowi w najnowszej produkcji K-Pop Idols – jej zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Sześcioodcinkowy serial dokumentalny zabierze subskrybentów platformy TV+ za kulisy jednego z największych fenomenów muzycznych świata, a towarzyszyć będą im członkowie grup takich jak BLACKSWAN czy CRAVITY. Artyści opowiedzą o swojej drodze do ideału, ciężkiej pracy na planie – bo K-Pop to w dużej mierze też sceniczny performance – oraz presji, jaka ciąży na nich nie tylko ze strony wytwórni, ale także i samych fanów.

Za sterami produkcji staną między innymi Todd Lubin i i Jack Turner, znani między innymi z dokumentu Billie Eilish: The World's a Little Blurry, również dostępnym w Apple TV+. Premiera serialu K-Pop Idols została zaplanowana na 30 sierpnia.

Stock image from Depositphotos