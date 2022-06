Już w przyszłym roku kupicie smartfony z HarmonyOS

Ban rządu Stanów Zjednoczonych wpędził Huawei w niemałe kłopoty, zarówno pod kątem oprogramowania, jak i komponentów, z których wykonywane są telefony. Na tym etapie wszyscy już chyba wiedzą, co się stało, więc powtarzanie tu tej samej historii za bardzo nie ma sensu. Faktem jednak jest, że Huawei prowadzi teraz bardzo nierówną walkę. Sam stara się zapełniać swoje repozytorium aplikacjami (i trzeba przyznać, że idzie mu to nieźle), a także - walczy o to, by w dobie kryzysu na rynku półprzewodników i bana na amerykańskie technologie wkładać do swoich urządzeń jak najlepsze podzespoły. Jednym z elementów, który miał przyciągać klientów jest zaprezentowane w tym roku HarmonyOS. Jednak po pokazaniu systemu Huawei nie wykorzystał szansy i tego, że oczy całego technologicznego świata były skierowane na niego.

HarmonyOS w Europie będzie, ale dopiero w 2022

Po premierze HarmonyOs wszyscy czekali, jak będą się sprawować telefony z tym systemem. Tymczasem Nova 9, który miał premierę niedawno, wciąż działał pod kontrolę EMUI, a sami przedstawiciele Huawei w Polsce nie do końca byli w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Dla mnie HarmonyOS miałoby potencjał przyciąga do firmy wielu klientów, zwyczajnie ciekawych tego, jak używa się "innego" systemu, nawet jeżeli jest jasne, że HarmonyOS w dużej mierze korzysta z rozwiązań Androida. Niestety, tak się nie stało.

Zamiast tego, według przecieków, telefony z HarmonyOS zobaczymy w Europie dopiero w przyszłym roku. Jestem bardzo ciekawy, czy wraz z nimi zadebiutują urządzenia, z którymi harmony możę się łączyć. Jeżeli bowiem dostaniemy sam system, bez niczego, co możę skorzystać z jego potencjału do budowania złożonego ekosystemu, to jego zakup nie będzie się tak bardzo różnił od kupienia telefonu Huawei obecnie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Nawet jeżeli HarmonyOS nie okaże się takim sukcesem jak sądzi firma, może przetrzeć szlaki dla nowej jakości w kwestii oprogramowania i tego, w jaki sposób można wykorzystać telefony komórkowe.

