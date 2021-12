Jaki smarfon wybrać na świąteczny prezent?

Jeżeli szukamy prezentu dla bliskiej osoby i nie wiemy, co jej kupić, nowy smartfon może być dobrym wyborem. Wszechstronność tych urządzeń sprawia, że dziś bardzo dobrze można dobrać konkretny model pod potrzeby każdego, a z nowego telefonu ucieszy się chyba każdy. Jednak to, co jest największą siłą smartfonów, czyli ich różnorodność, jest także ich największą wadą, ponieważ osoba, która nie śledzi rynku może mieć problemy z wyborem odpowiedniego modelu. Dlatego też postanowiliśmy przygotować dla was ten króciutki poradnik, który pomoże rozeznać się w świecie smartfonów w taki sposób, by pomóc wam wybrać na prezent taki telefon, który najbardziej będzie podobał się obdarowanemu. Jaki smartfon wybrać na prezent?

Przede wszystkim - zadbajmy o to, by był to wydajny model

Smartfony to dziś urządzenia na lata, więc warto wybrać taki model, który faktycznie podziała i posłuży danej osobie długo. Chyba nie zaskoczę nikogo, jeżeli powiem, że za długowieczność smartfona odpowiada zestaw procesor + pamięć RAM. Do tego drugiego za chwilę przejdziemy, ponieważ chciałbym się na dłużej zatrzymać przy procesorach. Niestety, twórcy nie ułatwiają nam zadania jeżeli chodzi o wybór modelu, ponieważ nazwy (a właściwie - numerki) często bywają mylące, a przede wszystkim - niewiele mówią potencjalnemu klientowi. Na rynku mamy dwóch graczy, jeżeli chodzi o produkcję procesorów (a właściwie SoC, czyli System_on_Chip, ponieważ razem z procesorem dostajemu tu m.in. moduł grafiki i łączności bezprzewodowej, dla uproszczenia mówmy jednak o procesorze) - Mediatek i Qualcomm. Od początku z daleka trzymałbym się od produktów wyposażonych w układy innych firm jak Unisoc. Jeżeli chodzi o pozostałą dwójkę, to w 90 proc. przypadków sprawdzi się reguła, że im wyższy numerek przy modelu, tym jest on mocniejszy. Mediatek Helio G95 będzie więc mocniejszy niż G80 a Qualcomm Snapdragon 765 będzie mocniejszy niż 720. Z racji na to, że każdy z tych producentów produkuje po kilka serii SoC jednocześnie, nie ma szans na pokazanie wszystkich zależności. Jeżeli jednak chcemy kupić telefon który wytrzyma przynajmniej parę lat, osobiście nie schodziłbym poniżej Mediateka Helio G95 i Snapdragona 480. Telefony z takimi parametrami są dziś wyceniane na około 900-1000 zł. Zawsze przed zakupem warto porównać, czy SoC w telefonie, który chcemy wybrać jest mocniejsze czy słabsze od wspomnianej pary.

Drugą kwestią jest pamięć RAM. Już od jakiegoś czasu 4 GB wystarcza by spokojnie użytkować telefon. Jednak nie wiemy, jak bardzo zasobożerne będą aplikacje za rok czy dwa. Dlatego jeżeli kupujemy smartfon, to minimalną ilością pamięci RAM na jaką powinniśmy zwracać uwagę jest 4 GB, a optymalną - 6 GB. Takie smartfony również możemy znaleźć w przedziale 900-1000 zł.

Potem dobierzmy najważniejsze parametry

Jeżeli już wiemy, jaki procesor i ile RAMu ma nasz smartfon, warto zwrócić uwagę na to, do czego obdarowana osoba będzie chciała wykorzystać smartfon. Tutaj musimy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Najłatwiejsza kwestia jest z aparatami. Chociaż większa matryca (czyli więcej megapixeli) nie gwarantuje, że będziemy mieli do czynienia z lepszymi zdjęciami, zazwyczaj pomaga ona zrobić np. lepsze zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych. Przed zakupem bardzo dobrze jest poczytać recenzję i zobaczyć przykładowe zdjęcia z danego aparatu, ale w przypadku telefonów z półki ok. 1000 zł które mają największą szansę znaleźć się pod choinką, 64 Mpix powinny zapewnić dobry balans pomiędzy ceną a jakością. Jeżeli chcemy, możemy kupić smartfon z matrycą 108 Mpix, jednak będzie to nieznaczny upgrade. Oprócz tego większość smartfonów posiada dziś przynajmniej 3 aparaty, najczęściej szerokokątny i do zbliżeń. Zanim kupimy warto sprawdzić, jak wyglądają zrobione nimi zdjęcia.

Drugą kwestią jest ekran smartfona. Jest to bardzo ważny aspekt dla osób które oglądają dużo filmów, seriali czy spędzają dużo czasu w mediach społecznościowych, a także - dla graczy. Ci pierwsi z pewnością ucieszą się z ekranu OLED, a także - jeżeli wyświetlacz będzie wspierał standard wyświetlania obrazu w HDR, najlepiej w HDR10. Pozwoli to zachować perfekcyjne czernie oraz wyświetlić treści w wysokiej jakości. Dla osób, które dużo grają przyda się z kolei wyższa częstotliwość odświeżania. Domyślnie dla telefonu jest to 60 Hz (60 razy na sekundę), natomiast bez problemu możemy kupić telefon który ma 90 czy nawet 120 Hz ekran.

Następna na liście ważnych elementów jest bateria. Tutaj branżowym standardem jest pojemność 5000 mAh (miliamperogodzin), która gwarantuje, że smartfon będzie w stanie wytrzymać nawet dwa dni bez połączenia do prądu. Jeżeli mówimy o baterii, to nie możemy nie wspomnieć o tym, z jaką prędkością powinna być ona ładowania. Im większa moc, tym krócej telefon będzie musiał być podłączony do prądu, co pomaga w wielu sytuacjach. Dziś mamy na rynku telefony ładowane 65 czy nawet 120 W ładowarkami, jednak jeżeli szukamy w miarę taniego smartfona, bez problemu znajdziemy taki z ponad 30 W ładowaniem - takiego również używa się bardzo wygodnie. Miłym akcentem byłoby tu posiadanie ładowania bezprzewodowego, jednak to jest wciąż zarezerwowane najczęściej dla droższych modeli.

Oprócz tego - zadbajmy o detale

Dziś smartfony mają bardzo wiele elementów, na które warto zwrócić uwagę przy kupnie. Jeżeli obdarowana osoba słucha dużo muzyki, warto przypatrzeć się, czy kupowany przez nas telefon posiada złącze jack 3,5 mm - dziś nie wszystkie modele go mają. Pod kątem muzyki dobrze jest też, by telefon posiadał głośniki stereo. Pozwolą one na bardziej komfortowe oglądanie materiałów na smartfonie. Podobnie z gniazdem karty pamięci. O ile współczesne modele oferują często 128 bądź 256 GB, wciąż posiadanie gniazda rozszerzeń może być dla niektórych wartościowym dodatkiem. Takim samym dodatkiem będzie też wodoodporność. Co prawda w przypadku zalania nie mamy co liczyć na gwarancję producenta, jednak certyfikat IP daje telefonowi znacznie większe szansę przetrwać przypadkowy kontakt z cieczą.

Na tym etapie możemy wybrać też, czy chcemy smartfon z 5G czy też nie. Osobiście uważam, że jeżeli telefon ma posłużyć lata, to 5G będzie bardzo miłym dodatkiem i inwestycją w długowieczność urządzenia. Nie jest ona jednak wymagana, a trzeba mieć świadomość, że obecność modułu 5G potrafi podnieść cenę smartfona. Jeżeli więc bardziej zależy nam na innych parametrach, jak aparat, beteria czy ekran i jak najlepszej cenie - można posiadanie 5G odpuścić.