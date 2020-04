W takiej sytuacji znalazło się wielu młodych Polaków i nawet z podpisaną umową mają w sporej części obecnie problem z uzyskaniem wynagrodzenia za ostatni miesiąc swojej pracy. Jak wynika z badania mBanku, już prawie co piąta osoba w wieku 18-24 lata deklaruje, że straciła pracę po wybuchu epidemii. Ogólny procent ze wszystkich grup wiekowych wyniósł 8%, a najmniej dotkniętą zwolnieniami grupą są osoby w średnim wieku z ustabilizowaną pozycją na rynku pracy w wieku 35-44 lata.

Marin Mazurek, ekonomista mBanku:

Przedstawiamy te wyniki jako transformowane, uwzględniając liczbę pracujących w różnych grupach wiekowych. Bez tej transformacji badanie ankietowe sugerowałoby małą skalę zwolnień grupie 55+. Łatwo byłoby do tego dorobić historię, ale nie byłaby to prawda. To grupa o niskiej aktywności zawodowej i trzeba brać to pod uwagę analizując wyniki.