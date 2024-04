0

Dane zebrane przez sondę Juno posłużyły naukowcom do stworzenia arcyciekawego materiału wideo dotyczącego księżyca Jowisza - Io. Podczas ostatnich przelotów, zbliżyła się ona do tego ciała niebieskiego, mając zaledwie 1500 km do jego powierzchni. Udało się zarejestrować liczne wulkany na powierzchni Io, a nawet niektóre z nich "w akcji". Polecam Wam serdecznie wirtualną wycieczkę po tym tajemniczym obiekcie.