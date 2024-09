Dziwna sprawa. Europejska sonda potwierdza coś oczywistego o Ziemi

Eksploracja kosmosu w poszukiwaniu życia pozaziemskiego doprowadziła nas tam, skąd pochodzimy — do Ziemi. Europejska sonda potwierdziła, że jest ona zdatna do powstania i utrzymania życia, co świadczy o tym, że jej instrumenty działają poprawnie.

Ludzkość nie ustaje w poszukiwaniach życia pozaziemskiego. Jeżeli istnieje ono gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, to największe szanse na to są pod lodowymi skorupami księżyców Jowisza. Mowa tu o Ganimedesie, Kallisto oraz Europie. Europejska Agencja Kosmiczna w tym celu wystrzeliła sondę JUICE. Start odbył się 14 kwietnia 2023 roku z kosmodromu w Gujanie Francuskiej na pokładzie rakiety Ariane 5. Aby dotrzeć do Jowisza, wykonuje kilka przelotów w pobliżu Ziemi i Wenus, zyskując potrzebne przyspieszenie grawitacyjne.

W trakcie swojej podróży do lodowych księżyców Jowisza sonda JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) wykonała niezwykłe badanie Ziemi, potwierdzając, że nasza planeta jest zdatna do życia. Podczas bliskiego przelotu 20 sierpnia, sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) skierowała swoje zaawansowane instrumenty na atmosferę Ziemi, poszukując kluczowych związków chemicznych i pierwiastków, które mogłyby świadczyć o możliwości powstania i przetrwania życia na danym świecie.

Sonda JUICE potwierdza to, co już wiedzieliśmy. Ziemia jest środowiskiem, w którym może powstać życie

Sonda JUICE została wyposażona w wiele nowoczesnych narzędzi naukowych, w tym spektrometr obrazujący MAJIS i spektrometr submilimetrowy SWI. Misja do Jowisza i jego lodowych księżyców, takich jak Ganimedes, Kallisto i Europa, ma na celu poszukiwanie potencjalnych śladów życia. Aby upewnić się, że instrumenty sondy działają poprawnie, naukowcy przeprowadzili test podczas przelotu sondy w pobliżu Ziemi.

Wyniki tego badania nie były zaskakujące – potwierdzono obecność związków chemicznych wskazujących, że Ziemia jest zdatna do życia. „Nie jesteśmy oczywiście zaskoczeni tymi wynikami... byłoby to bardzo niepokojące, gdyby okazało się, że Ziemia nie jest zdatna do życia!” – mówi Olivier Witasse, naukowiec planetarny z ESA. Sukces tego testu oznacza, że instrumenty MAJIS i SWI będą w stanie skutecznie przeprowadzić badania księżyców Jowisza, gdy sonda dotrze tam w 2031 roku.

Podczas badania Ziemi, spektrometr MAJIS analizował skład atmosfery, wykrywając takie związki jak tlen, woda, ozon i dwutlenek węgla. Jednocześnie stworzył mapy cieplne powierzchni Ziemi w podczerwieni. Z kolei instrument SWI skupił się na poszukiwaniu tzw. elementów CHNOPS – węgla, wodoru, azotu, tlenu, fosforu i siarki – które są podstawowymi składnikami życia, jakie znamy. Wszystkie te składniki zostały potwierdzone w badaniach atmosfery naszej planety.

Odkrycie to jest ważne nie tylko dla potwierdzenia zdolności instrumentów sondy JUICE do skutecznej detekcji, ale także jako dowód, że sonda jest w pełni gotowa do podjęcia swojej głównej misji. Gdy JUICE dotrze do systemu Jowisza w 2031 roku, rozpocznie szczegółowe obserwacje planety i jej trzech księżyców.

Grafika: Depositphotos