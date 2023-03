John Wick 4 i inne premiery tego tygodnia. Co warto obejrzeć?

Nocny agent 1. sezon - Netflix

W odpowiedzi na kilka (udanych) seriali akcji od Prime Video i innych serwisów, Netflix nadchodzi z własną produkcją o tajnym agencie. Za tytuł odpowiada producent wykonawczy "Świata gliniarzy" oraz "S.W.A.T", więc wygląda na to, że wybrano odpowiedniego człowieka. Głównym bohaterem jest tytułowy nocny agent pracujący dla tajnej jednostki FBI. Podczas jednego z dyżurów w piwnicy Białego Domu odbiera telefon z informacją o spisku prowadzącym aż do Gabinetu Owalnego. Serial bazuje na książce Matthew Quirka, a premiera na Netflix zaplanowana jest na 23 marca.

Rycerze Gotham 1. sezon - HBO Max

Seriale superbohaterskie od stacji The CW raczej nie prezentowały zbyt wysokiego poziomu, ale wśród kilku produkcji znalazły się te bardziej udane. Czy "Rycerze Gotham" do nich dołączą? Raczej nie, ale jeśli ktoś będzie mieć ochotę na tzw. guilty pleasure w uniwersum DC z synem Bruce'a Wayne'a w centrum wydarzeń, to serial wkroczy na HBO Max już 23 marca z 1. odcinkiem. Zwiastun nie robi wielkich nadziei, ale jeśli zawartość okaże się choć odrobinę zaskakująca i z pazurem, to kto wie, może nie będzie to taki zły serial.

Waco: Amerykańska apokalipsa - dokument Netflix

Jeżeli tytuł "Waco" Wam coś podpowiada, to rzeczywiście korzystano z tej frazy już wcześniej. Nie będziemy mieli jednak do czynienia z serialem fabularnym tym razem, a dokumentem od Netfliksa. Produkcja opowiada o 51-dniowym starciu agentów federalnych z uzbrojoną po zęby grupą religijną - do zdarzenia doszło w 1993 i do dziś nie publikowano sporej ilości materiałów. To one znalazły się w nowym dokumencie, który analizuje nie tylko samo starcie, ale też wydarzenia, które do niego doprowadziły oraz jego skutki. Premiera na Netfliksie już 22 marca.

Ted Lasso i The Mandalorian - nowe odcinki

Apple TV+ i Disney+ kontynuują swoją strategię cotygodniowych premier nowych odcinków seriali, dlatego na dalszy ciąg historii o Tedzie Lasso czy Mandalorianinie musimy cierpliwie czekać. W tym tygodniu, w środę 22 marca, dostaniemy 2. odcinek 3. sezonu "Teda Lasso", który powinien już na dobre rozkręcić nową serię najprzyjemniejszego serialu ostatnich lat, a także 4. odcinek 3. sezonu "The Mandalorian", który prawdopodobnie będzie mieć za zadanie skupić uwagę widza ponownie na tytułowej postaci po zeszłotygodniowym wątku pobocznym.

John Wick 4 w kinach

Długo wyczekiwana premiera "Johna Wicka 4" już w tym tygodniu w piątek. Chad Stahelski ponownie zasiadł na stołku reżysera i przynosi nam kontynuację wątków z poprzedniego filmu. Tym razem John Wick jest ściganym, ale by przetrwać będzie musiał także ścigać innych. Okazuje się, że na tak wymarzoną przez Wicka emeryturę będzie mógł przejść po wygranym pojedynku, ale zanim do niego dojdzie wprawiony zabójca odwiedzi kilka miast na różnych kontynentach, by wyprostować wszystkie sprawy. Po drodze natrafi na dalszych członków swojej rodziny. "John Wick 4" od piątku, 24 marca w kinach.