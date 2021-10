[TEST] Huawei Matebook 14s to powiew świeżości wśród małych notebooków

Matebook 14s to najnowsza propozycja Huawei dla użytkowników potrzebujących mobilnego, ale wydajnego komputera. Aluminiowa obudowa, dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości i duża bateria zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Sprawdźmy to!

Huawei Matebook 14s - specyfikacja

Huawei Matebook 14s to komputer adresowany do profesjonalistów. Ma się odznaczać zwiększoną wytrzymałością i świetnie sprawdzić się w pracy przez 8 i więcej godzin dziennie. Przy tym Huawei chciał zaoferować nieco większą wydajność dlatego zastosowano tutaj procesor Intel Core i7-11370H z maksymalnym poborem energii na poziomie 45W. Dzięki temu maksymalne taktowanie tego układu dochodzi nawet do 4,8 GHz co znacząco powinno podnieść wydajność względem modelu z serii U. Poza tym mamy tutaj 16 GB szybkiej pamięci LPDDR4x-3733 MHz (niestety przylutowanej i bez możliwości rozszerzenia), układ graficzny Intel Xe oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Największe wrażenie po pierwszym uruchomieniu robi jednak ekran o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2520x1680 pikseli z odświeżaniem 90 Hz oraz warstwą dotykową. Bateria ma pojemność 60 Wh, a wśród dostępnych portów mamy HDMI i 3 porty USB (2x typu C i 1x typu A). Waga urządzenia to niespełna 1,5 kg, więc już całkiem słuszna jak na ten segment, a cena za topową konfigurację, którą dzisiaj testujemy to 7499 PLN. W przedsprzedaży, która trwa do połowy listopada w promocji dostaniecie też dodatkowy rok gwarancji oraz zegarek Huawei Watch 3 Active.

Huawei Matebook 14s CPU Intel Core i7-11370H 3,3 GHz (4,8 GHz boost), 4/8 rdzenie/wątki RAM 16 GB LPDDR4x 3733 MHz GPU Intel UHD 750 (Xe-LP) SSD 1TB SSD NVMe Inne Podświetlana klawiatura, Huawei Share, czytnik linii papilarnych Ekran 14,2 cala, 2520x1680 pikseli, 90 Hz, IPS WLAN 802.11ax, BT 5.1 System operacyjny Windows 10 Home 64bit Bateria 60 Wh Porty 1x USB 3.2 Gen1 Type A

2x USB 3.2 Gen2 Type C (DP 1.4)

1x Thunderbolt 4

1x HDMI 2.0

1x Audio port Wymiary 313,8 x 229,7 x 16,7 mm Waga 1,43 kg Cena ~7500 PLN

Huawei Matebook 14s - zdjęcia

Na pierwszy rzut oka Matebook 14s nie wyróżnia się niczym szczególnym w porównaniu do innych komputerów z tej serii. Obłe kształty górnej pokrywy mają nieco maskować jego grubość, bo wraz z zastosowaniem mocniejszego procesora, konieczne stało się wykorzystanie też nieco lepszego systemu chłodzenia. Na aluminiowej pokrywie mamy tylko logo producenta i trochę odcisków palców, które niestety chętnie się tam pojawiają.

Aluminium mamy również na spodzie, gdzie poza tym znalazły się też otwory dla głośników oraz duży otwór wentylacyjny. Za stabilne położenie odpowiadają dwa gumowe paski. Ten w górnej części obudowy ma wcięcie aby poprawić dostęp chłodnego powietrza do wentylatorów, drobny ale pomysłowy zabieg. Dolną obudowę można też całkiem łatwo ściągnąć, wszystkie śrubki (T5) są na widoku i pozwalają na łatwy dostęp do wnętrza gdzie jednak można tylko wymienić dysk SSD, bo reszta elementów jest przylutowana na stałe.

Po podniesieniu klapy naszym oczom ukazuje się podświetlana na biało klawiatura. Klawisze są duże, ich skok to całkiem spore 1,5 mm i muszę przyznać, że piszę się na niej faktycznie bardzo wygodnie. Trudno byłoby się do czegoś specjalnie przyczepić, może poza tym, że jak zwykle klawisze strzałek podzielone są na pół. Przycisk włączania z czytnikiem linii papilarnych umieszczony został w prawym górnym rogu i wywiązuje się ze swojego zadania wzorowo. Do komputera możemy zalogować się przy pomocy rozpoznawania twarzy za pośrednictwem technologii Windows Hello, ale zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest czytnik. Tym bardziej, że kamerka ma tylko rozdzielczość 720p i oferuje średniej jakości obraz, ale chociaż nie jest już zamontowana w klawiaturze. Całość psuje tylko naklejka Intel Evo, która informuje nas o zgodności z programem Evo gwarantującym wydajność i długi czas pracy na baterii.

Jeśli chodzi o porty to mamy tutaj małą dysproporcje. Po lewej stronie są dwa USB typu C (w tej wersji jeden z nich obsługuje Thunderbolt 4), HDMI 2.0 oraz gniazdo audio. Po prawej mamy natomiast tylko jeden port USB typu A i czasami przydałby się przynajmniej jeszcze jeden. Komputer ładujemy oczywiście za pomocą gniazda USB typu C i możemy do tego wykorzystać dowolne z nich. Z profilu widać też, że sam komputer jest owszem dosyć smukły, ale przez wysokie gumowe nóżki jego wysokość to wyraźnie powyżej 2 cm.

Bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie również touchpad. Rozpoznaje oczywiście gesty (nawet do 4 palców jednocześnie), a dzięki swojej powierzchni pozwala na wygodną obsługę komputera bez podłączania myszki. Jedyne uwagi miałbym do niezbyt przyjemnego kliku, chyba jeszcze nikomu nie udało się pod tym względem skopiować Apple ;-). Wcięcie w obudowie pozwala na wygodne podniesienie górnej pokrywy, a dzięki temu, że dolna część swoje waży, możemy ekran podnieść jedną ręką.

Huawei Matebook 14s dostarczany jest z zasilaczem 90 W, który jest niewiele większy niż typowa ładowarka dla smartfona (które producenci coraz rzadziej dołączają do zestawu ;-)). To spora zaleta bo bez problemu zmieści się do każdej torby. Poza tym dzięki temu, że w zestawie mamy kabel USB typu C, to bez problemu naładujecie nią również smartfona czy inne urządzenia elektroniczne.

Pod względem wykonania trudno jest cokolwiek zarzucić konstrukcji Huawei Matebook 14s. Aluminium zapewnia odpowiednią sztywność obudowy, która jest też przyjemna w dotyku i poprawia odprowadzanie ciepła. Zawias górnej pokrywy jest odpowiednio wyważony, a matrycę możemy odchylić maksymalnie na około 145 stopni, ale w każdej pozycji jest ona stabilna, nawet jeśli chcemy skorzystać z jej możliwości dotykowych. Szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że zamiast warstwy dotykowej wymagającej szklanej warstwy na wierzchu, wolałbym jednak matrycę matową. Nie wspominałem jeszcze, że do dyspozycji mamy tutaj kartę WiFi 6 oraz Bluetooth 5.1. Oba rozwiązania spisują się bez zarzutu, a głośników jest aż 4 i oferują bardzo dobrą jakość dźwięku i odpowiednią głośność. Oferują nawet namiastkę niskich tonów, co trzeba docenić.

Huawei Matebook 14s - ekran

Matryca LTPS o przekątnej 14,2 cala, rozdzielczości 2560 x 1680 pikseli i odświeżaniu 90 Hz według specyfikacji gwarantuje jasność na poziomie 400 nitów. Mi udało się zmierzyć sporo więcej, nawet 470 nitów w centralnej części co należy uznać za bardzo dobry wynik. Równomierność podświetlenia jest względnie dobra, odstaje tylko nieco w lewym-górnym rogu, ale wszystko w granicach normy. Przy takiej jasności nie jest straszna nam nawet praca w nasłonecznionym pomieszczeniu. Faktem jest jednak, że jasność mocno spada wraz z kolejnymi stopniami regulacji, musi być ustawiona na ponad połowę aby zaoferować 160 nitów, które uważam za optymalne. Zmierzony kontrast to też bardzo dobre 1612:1, bardzo dobry wynik jak na matrycę IPS. Po kalibracji mamy 96% pokrycia palety barw sRGB oraz błąd kolorów na marginalnym poziomie. To bez wątpienia jedna z największych zalet tego komputera.

Huawei Matebook 14s - wydajność

Przyszła pora sprawdzić na co stać ten komputer w praktyce. Testy wydajności wykonywaliśmy w ustawieniu Performance, choć różnice względem trybu Balanced nie są jakoś strasznie duże (~10%). Wybór trybu pracy jest możliwy za pomocą dodatkowego oprogramowania - PC Manager. Sprawdzicie tam też szereg innych ustawień, jak chociażby to odnośnie ładowania pozwalające na ograniczenie ładowania do 70-80% pojemności baterii aby przedłużyć jej żywotność. Wróćmy jednak do naszych testów wydajności. Core i7-11370H przy obciążeniu 1 rdzenia osiąga obiecane 4.8 GHz, co nie zdarza się zbyt często w notebookach. Przy obciążeniu wielu rdzeni taktowanie spada do około 3,7 GHz i na takim poziomie utrzymuje się już na stałe. To również bardzo dobry wynik, który dzięki obecności 4 rdzeni przekłada się na świetną wydajność.

Różnice względem procesorów Intela z serii U (np. Core i7-1165G7) nie są może zbyt wielkie, ale widoczne gołym okiem. Co więcej ten układ Intela świetnie spisuje się również w testach wielowątkowych gdzie niemal dorównuje Ryzenowi 7 4700U wyposażonemu w 8 rdzeni (bez SMT). Bez dwóch zdań to jeden z najwydajniejszych komputerów w tym rozmiarze.

Wydajność w grach

W grach nie spodziewałem się cudów, bo o ile procesor graficzny Intel Xe to spory postęp względem wcześniejszych generacji, to nadal nie jest to układ, który robi jakieś duże wrażenie. Wyższe TDP pozwalające na podniesienie taktowania i szybka pamięć LPDDR4x dają jednak całkiem niezłe efekty.

Wyniki w 3DMarku są wyraźnie lepsze niż w przypadku Core 7-1165G7. W grach też nie jest najgorzej, co prawda trudno zagrać w Wiedźmina 3 w rozdzielczości 1080p przy wysokich detalach (~23 fps), ale jeśli zejdziemy nieco z jakością tekstur to spokojnie osiągnięcie te 30 fps, które są granicą płynności. W nowszych i bardziej wymagających grach będzie gorzej, ale z pewnością nie można napisać, że na tym komputerze nie można grać.

Dysk SSD

Dysk SSD o pojemności 1 TB zastosowany w tym modelu to nośnik chińskiej firmy YMTC z kontrolerem firmy Phison. W testach jak i codziennym użytkowaniu spisuje się bardzo dobrze, co widać też na załączonych obrazkach. Zastanawia mnie tylko podział na partycje z bardzo małą partycją systemową, której pojemność po kilku miesiącach może być problematyczna. Na szczęście można to naprawić bez reinstalacji systemu operacyjnego przy pomocy oprogramowania do zarządzania partycjami.

Huawei Matebook 14s - bateria

Jak już wspominałem bateria o pojemności 60 Wh to spore ogniwo jak na komputer przenośny o tych rozmiarach i okazuje się, że pozwala na całkiem sporo. Jeśli chcecie obejrzeć jakiś film to czas pracy dobija nawet do 12 godzin, choć trzeba wziąć pod uwagę, że korzystając ze streamingu (np. Netfliksa) czas ten będzie jednak sporo krótszy. W teście normalnej pracy z przeglądarką czas pracy to niespełna 10 godzin, co też jest świetnym wynikiem. Przy maksymalnym obciążeniu w grach czas pracy to nieco ponad 1,5h. Wszystkie te wyniki są na bardzo dobrym poziomie, a to głównie za sprawą platformy Intel Evo oraz matrycy LTPS.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) - 9h 47 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) - 12h 12 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) - 1h 43 minuty

Huawei Matebook 14s - pobór energii, temperatury, hałas

Ten długi czas pracy bierze się przede wszystkim z niskiego zużycia energii. Przy wyświetlaczu ustawionym na jasność 160 nitów jest to zaledwie 5-6 W w trybie spoczynkowym. Jeśli uruchomicie sobie np. film na YT to zużycie energii wzrośnie do 11 W. Pod dużym obciążeniem pobór energii skacze początkowo nawet do 80 W ale szybko stabilizuje się na poziomie około 70 W. Objawia się to w testach obciążających głównie procesor. W grach pobór energii to około 45 W. Zasilacz 90 W dołączony do zestawu jest zatem więcej niż wystarczający, choć potrafi się nagrzewać pod dużym obciążeniem, szczególnie gdy bateria nie jest w pełni naładowana.

Matebook 14s ma świetny system chłodzenia, który bez problemu radzi sobie z procesorem Intela z rodziny H. Temperatury układu nie przekraczają 90 stopni nawet pod dużym obciążeniem przez dłuższy czas, a przy tym system chłodzenia jest bardzo kulturalny. Maksymalne natężenie hałasu jakie odnotowałem to 47 dB, ale trzeba się już naprawdę mocno postarać aby taką wartość osiągnąć. Przy średnich obciążeniach, np. podczas grania jest znacznie ciszej, a typowo biurowa praca wiąże się najwyżej z delikatnym szumem. Dobra wiadomość jest też taka, że praktycznie nie nagrzewa się górna część obudowy, a najcieplej jest w środkowej części od spodu, choć nie są to wartości, które groziłyby poparzeniem. Jestem miło zaskoczony.

Huawei Matebook 14s - podsumowanie

Podsumowując Huawei Matebook 14s to prawdopodobnie najlepszy komputer z tej serii jaki do tej pory pojawił się w ofercie tego producenta. Ma wszystko co wydaje się niezbędne, czyli wydajny procesor, świetny wyświetlacz, długi czas pracy na baterii i świetne głośniki. Jedyne niedociągnięcia jak mała liczba portów czy kiepskiej jakości kamerka, to raczej standard w tym segmencie i Huawei z pewnością nie wyróżnia się negatywnie na tle konkurencji. Z drugiej strony świetnej jakości obudowa oraz bardzo dobry system chłodzenia sprawiają, że codzienna praca z tym komputerem jest bardzo wygodna. Problemem może być tylko cena, topowa specyfikacja to 7500 PLN, czyli całkiem sporo. W tej cenie można już spojrzeć w stronę Macbooka. Z drugiej strony w modelach z procesorem Core i5, który nie będzie wyraźnie mniej wydajny, cena spada do 5000 PLN, co wygląda już znacznie lepiej. Z pewnością natomiast warto wziąć ten model pod uwagę, jeśli będziecie szukali niewielkiego, mobilnego notebooka.

Huawei Matebook 14s

Orientacyjna cena: ~7500 PLN