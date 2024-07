Znaleźliśmy jaskinię na Księżycu. To może być doskonały dom dla kolonizatorów

Czy to może być nasz dom na Księżycu? Wiele wskazuje, że tak. Jaskinia, której głębokość szacuje się na co najmniej 100 metrów, może stanowić doskonałe miejsce dla przyszłej bazy na Złotym Globie. Odkrycie pierwszego znanego nam miejsca tego typu na Księżycu pozwoli nam pokonać wyzwania związane z ochroną przed promieniowaniem i ekstremalnymi temperaturami.

Nowo odkryta jaskinia wydaje się być idealnym miejscem na założenie bazy. Za około 20-30 lat, gdy wykonamy wszystkie kluczowe misje na Złotym Globie, ludzie mogliby zamieszkać w księżycowych jaskiniach. Ten pomysł ma jednak pewne wady: ze względu na znaczną głębokość jaskini, astronauci musieliby korzystać z lin, plecaków odrzutowych lub specjalnych wind do opuszczania i wychodzenia z jaskini.

Odkrycia jaskini dokonali Lorenzo Bruzzone i Leonardo Carrera z Uniwersytetu w Trydencie we Włoszech. Wykorzystując radar penetrujący grunt, naukowcy zlokalizowali wgłębienie na skalistej równinie Mare Tranquillitatis, która jest widoczna gołym okiem z Ziemi i znajduje się w pobliżu miejsca lądowania misji Apollo 11 z 1969 roku. Według analiz jest pełna pionowych ścian i pochyłej podłogi, co sugeruje możliwość dalszego jej rozciągania się pod powierzchnią.

Owa jaskinia mogła powstać miliony lat temu, gdy na powierzchni Księżyca rozciągała się jeszcze lawa. W podobny sposób powstawały wulkaniczne jaskinie na Lanzarote w Hiszpanii, które naukowcy odwiedzili w ramach porównania ich do swojego odkrycia.

Zdając sobie sprawę z możliwości, jakie oferuje jaskinia, naukowcy planują dalsze badania za pomocą radaru, kamer, a nawet robotów, aby dokładnie zmapować jej strukturę. Już wcześniej spekulowano o możliwości istnienia jaskiń na powierzchni Księżyca: pierwsze takowe podejrzenia pojawiły się około 50 lat temu, a w 2010 roku misja Lunar Reconnaissance Orbiter uchwyciła obrazy, które w opinii badaczy mogły być wejściami do hipotetycznych jaskiń. Jednak dopiero obecne prace potwierdziły istnienie takich formacji na powierzchni Złotego Globu.

Ale to nie wszystko: powyższe badanie może nam pomóc w eksploracji jaskiń na Marsie, a to z kolei mogłoby nam otworzyć drogę do badania miejsc osłoniętych przed częścią ekstremalnych zjawisk na tej planecie (i być może też — niosących na sobie ślady życia). Badania formacji geologicznych na Złotym Globie wspomogą nas także w zakresie dostarczania odpowiedzi na pytania dotyczące historii Księżyca i całego Układu Słonecznego. Więcej informacji o badaniu znalazło się w Nature Astronomy.