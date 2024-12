Japonia będzie kopać na Księżycu. Chodzi o ważny surowiec

Uwaga supermocarstw kosmicznych skupiona jest aktualnie na Księżycu. Zarówno NASA, jak i CNSA planują wysłanie człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu, by w późniejszych latach stworzyć tam własne bazy badawcze. Do "zabawy" dołączają również mniejsi gracze. Japońska firma ispace, specjalizująca się w misjach księżycowych, oraz Magna Petra, zajmująca się badaniami księżycowymi, ogłosiły porozumienie o współpracy w zakresie eksploatacji surowców Księżyca na potrzeby Ziemi.

Japonia chce wydobywać Hel-3

W ramach podpisanego porozumienia, Magna Petra planuje pozyskiwać komercyjne ilości helu-3, rzadkiego na Ziemi izotopu, który może stanowić klucz do przyszłości energetyki. Hel-3, występujący w księżycowym regolicie, jest postrzegany jako potencjalne paliwo dla reaktorów termojądrowych, oferujące czystą i bezpieczną energię. Obecnie zasoby helu-3 na Ziemi są skrajnie ograniczone, co czyni pozyskiwanie go z Księżyca atrakcyjną perspektywą. Firmy podkreślają, że proces wydobycia będzie oparty na „niedestrukcyjnych i zrównoważonych” metodach, aby minimalizować wpływ na środowisko księżycowe.

Porozumienie zbiegło się z przygotowaniami ispace do drugiej misji lądownika księżycowego. Pierwsza próba lądowania zakończyła się niepowodzeniem, w którym utracono kontakt z sondą, co było skutkiem problemu z sensorem wysokości, jednak firma zapewnia, że dokonała niezbędnych usprawnień w oprogramowaniu. Nowa misja, zaplanowana na styczeń 2025 roku, zakłada wykorzystanie lądownika Resilience oraz łazika Tenacious. Łazik ma zbadać powierzchnię Księżyca i zebrać próbki regolitu, co będzie kluczowym krokiem w dalszych pracach Magna Petra nad technologią wydobywczą.

CEO ispace, Takeshi Hakamada, podkreśla, że cislunarna ekonomia wymaga innowacji i współpracy. „Naszym celem jest wspieranie firm i organizacji w rozwijaniu nowej gospodarki. Księżyc ma do zaoferowania znacznie więcej niż wodę, a my będziemy kontynuować prace nad wykorzystaniem tych zasobów” – powiedział Hakamada.