Mają problem z przyrostem naturalnym. O pomoc proszą sztuczną inteligencję

Japonia to niezwykły kraj, który pod wieloma względami wyróżnia się na tle całej reszty. Kraj, który od lat zmaga się z poważnym problemem jakim jest... spadek liczby ludności. I wielu obserwatorom wydawało się już dawno temu, że sytuacja jest tragiczna. A teraz okazuje się, że może być jeszcze gorzej. I z oficjalnych danych wynika, że wskaźnik urodzeń w Japonii alarmująco osiągnął najniższy poziom od ośmiu lat.

W 2023 roku urodzono tam 758 621 dzieci. Dużo? Nie — to ponad 5% mniej, niż w roku poprzedzającym. Sytuacja w kwestii małżeństw jest równie patowa. W 2023 roku również odnotowała spadek o blisko 6% procent (dokładnie: 489 281). Ostatni raz tak źle było na początku XX wieku.

Tamtejsze tęgie głowy postanowiły więc zacząć działać. Problem z populacją ma pomóc rozwiązać im... sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja ma pomóc Japonii zawierać więcej małżeństw i rodzić więcej dzieci

W Japonii od lat są specjalne fundusze, które wykorzystywane są w celu dbania o zwiększania wskaźników urodzeń i zawierania małżeństw. Wszelkie akcje i zachęty jednak — jak widać po efektach — nie przynoszą oczekiwanych skutków. Dlatego poza pomysłami tamtejszych pracowników w temacie, do tematu zaprzęgnięto także... sztuczną inteligencję.

To właśnie zaawansowane algorytmy AI mają okazać się nieocenioną pomocą w ratowaniu tamtejszego społeczeństwa. Brzmi jak przerażająca wizja z filmu sci-fi? Tak może być, ale w praktyce nie jest aż tak źle. Sztuczna inteligencja ma pomóc w poszukiwaniu partnerów i parowaniu ludzi. Z informacji podanych przez redakcję Japan Times wynika, że aż 31 japońskich prefektur zaczęło korzystać z programów matrymonialnych wspieranych przez AI.

Jak działa szukanie miłości życia z pomocą sztucznej inteligencji?

Jak to dokładnie działa? Tamtejsze algorytmy programów matrymonialnych bazują na ogromnych bazach danych, które mają pomagać znaleźć dopasowania które będą z nimi współgrać. Każdy kto zdecyduje się odwiedzić centrum wsparcia małżeńskiego może założyć profil, podzielić się pakietem informacji na swój temat (od podstawowych danych, na historii przeglądania internetu kończąc), aby łatwiej odnaleźć idealnie doń dopasowaną drugą połówkę.

Doradcy zarządzający programami twierdzą, że wszystko opiera się na dopasowywaniu osób o podobnym wieku i niejako też — zainteresowaniach. Jednak programy te mają "poszerzyć horyzonty". Programy takie mają pomóc w dopasowaniach i podpowiedzieć w kwestiach, w których młodzi dorośli czują się zagubieni.

Warto jednak zaznaczyć, że wiele prefektur obiera własne klucze i procedury. W jednych wystarczą podstawowe informacje, inne to setki ankietowych pytań. Proces ten nie jest identyczny.

Czy to w ogóle ma sens?

Statystyki za ubiegły rok nie wyglądają dobrze, a przecież program ten już był wówczas aktywny. Jednak z informacji podanych przez prefektury wydaje się on... naprawdę działać. W Ehime w ubiegłym roku udało się połączyć 90 par, które zawarły związek małżeński, w Saitamie — ponad 130. W opinii administracji wielu poszukujących w ten sposób drugiej połówki czuje że to znacznie bezpieczniejsza opcja, bo jest wspierana przez państwo. Jak to wypadnie w dłuższej perspektywie — czas pokaże.