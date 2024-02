Oto specyfikacja superkomputera od Nvidii. "Potwór" to mało powiedziane

Eos od Nvidii to przełomowy superkomputer, który nie tylko wyznacza nowe standardy w dziedzinie wydajności obliczeniowej, ale także rewolucjonizuje sposób, w jaki korzystamy ze sztucznej inteligencji. Owa maszyna zaprojektowana specjalnie do zastosowań AI, w swojej klasie jest potworem, z którego będą korzystać naukowcy i eksperci z całego świata.

Eos w swoim zamyśle ma być prawdziwym gigantem obliczeniowym. Zbudowany z 576 modułów Nvidia DGX H100 (każdy wyposażony w osiem procesorów graficznych H100 Tensor Core) Eos może pochwalić się łączną liczbą 4 608 procesorów graficznych. Wszystko to składa się na naprawdę imponującą moc obliczeniową, umożliwiając Eosowi osiągnięcie łącznej wydajności na poziomie 18,4 eksaflopsa w przypadku korzystania z formatu FP8. Dodatkowo, dzięki Nvidia Quantum-2 InfiniBand całość ma charakteryzować się bardzo szybkim transferem danych. Twórcy superkomputera nie chcą, aby cokolwiek w tej konstrukcji stanowiło swego rodzaju "wąskie gardło" w trakcie obliczeń.

Dzięki swojej imponującej wydajności Eos radzi sobie z szerokim spektrum zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Od treningu ogromnych modeli językowych po symulacje kwantowe, Eos jest w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagające aplikacje AI. Jego architektura sieciowa umożliwia transfer danych z prędkością do 400 Gb/s, co pozwala na błyskawiczne przetwarzanie ogromnych ilości informacji. Celem inżynierów było stworzenie systemu, który nie tyle spełnia oczekiwania, co je znacznie przekracza — tak, aby żadne zadanie nie zaskoczyło obliczeniowego potwora.

Eos już podczas swojego debiutu zaskoczył świat, zajmując 9. miejsce na liście Top500 najszybszych superkomputerów na świecie. Ów sukces jest szczególnie godny uwagi, biorąc pod uwagę zmianę strategii Nvidii, która postawiła na wydajność głównie w dziedzinie sztucznej inteligencji. Eos nie tylko nadąża za zmianami, ale także je kreuje, stając się niezbędnym narzędziem dla wszystkich, którzy dążą do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie AI. Firma ma nadzieję, że z zasobów superkomputera będą korzystać naukowcy oraz twórcy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji z całego świata. Biorąc pod uwagę, że jest to obecnie najszybsza maszyna dedykowana do pracy w kontekście rozwiązań z kręgu AI — z pewnością tak będzie.

Ekipa stojąca za Eosem nie spoczywa jednak na laurach. Ukończenie benchmarku treningowego MLPerf opartego na modelu GPT-3 z 175 miliardami parametrów wytrenowanych na miliardzie tokenów w zaledwie 3,9 minuty to tylko jedno z jego osiągnięć. Inżynierowie cały czas prowadzą prace mające na celu powiększanie możliwości Eosa — niewykluczona jest także dalsza jego rozbudowa.

Eosa nie należy jednak rozpatrywać tylko w kontekście samej maszyny. Trzeba pamiętać też o całej platformie programistycznej zbudowanej specjalnie dla niego. Zintegrowane narzędzia opracowywania i wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji gwarantują naprawdę spektakularne efekty. Eos jest więc kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy opracowują cokolwiek związanego z AI.

Nie bez powodu więc Nvidia jest bardzo dumna ze swojego projektu. Trzeba przyznać, że mamy do czynienia z prawdziwą potęgą — producent natomiast daje mocno znać rynkowi, że wchodzi w świat sztucznej inteligencji bardzo mocno i bez kompromisów.